De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. a11

Alicia Cervantes, goleadora y referente de las jugadoras más jóvenes en el futbol femenil, es el alma del Guadalajara. Cada vez que el Rebaño atraviesa alguna dificultad, la jalisciense de 31 años acude a su rescate. En el arranque de la quinta fecha de la Liga Mx de la categoría, la delantera que en 2022 fue considerada la mejor anotadora del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol marcó el tanto del empate 1-1 ante Cruz Azul en los minutos finales.

Con la presión de resolver la última jugada del encuentro, Cervantes quedó en medio de una serie de rebotes en un tiro libre desde fuera del área. Cuando se dio cuenta que las zagueras de La Máquina no siguieron sus pasos, la goleadora del cuadro rojiblanco realizó una maniobra casi sobre la línea de meta y empujó la pelota a las redes para el empate (90). De no ser por ella, el dominio de las celestes durante gran parte del duelo habría sido ratificado con la victoria.