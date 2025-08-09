Sábado 9 de agosto de 2025, p. a11
Alicia Cervantes, goleadora y referente de las jugadoras más jóvenes en el futbol femenil, es el alma del Guadalajara. Cada vez que el Rebaño atraviesa alguna dificultad, la jalisciense de 31 años acude a su rescate. En el arranque de la quinta fecha de la Liga Mx de la categoría, la delantera que en 2022 fue considerada la mejor anotadora del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Futbol marcó el tanto del empate 1-1 ante Cruz Azul en los minutos finales.
Con la presión de resolver la última jugada del encuentro, Cervantes quedó en medio de una serie de rebotes en un tiro libre desde fuera del área. Cuando se dio cuenta que las zagueras de La Máquina no siguieron sus pasos, la goleadora del cuadro rojiblanco realizó una maniobra casi sobre la línea de meta y empujó la pelota a las redes para el empate (90). De no ser por ella, el dominio de las celestes durante gran parte del duelo habría sido ratificado con la victoria.
Un error defensivo, llamado por los conocedores como
gol de vestidor, golpeó el ánimo de las tapatías apenas en el inicio. La atacante celeste Aerial Chavarin escapó entre dos defensoras y definió de zurda, potente y pegado al poste, para vencer por un lado a la guardameta Blanca Félix (2). No es que el Rebaño tuviera demasiadas opciones de gol en busca del empate, sino más bien que Cruz Azul, superior en casi todas las líneas, desperdició cada oportunidad que tuvo para incrementar su ventaja.
Para una profesional de la experiencia de Cervantes, tal escenario resultó un aliciente. Acostumbrada a cargar con el peso de todo un plantel, Licha, como suelen decirle sus compañeras en la Perla Tapatía, apareció cuando más lo necesitaban sus aficionados. Un tiro libre a más de 30 metros de distancia de la portería habilitó a la ex seleccionada nacional para adentrarse en la línea de seguridad de La Máquina y rescatar el empate antes del silbatazo final.
Las celestes sumaron su tercera jornada sin triunfos, después de dos derrotas en fila, mientras el Rebaño sumó su décimo punto con el que se mantuvo entre los cinco mejores de la clasificación en la Liga Mx Femenil.
San Luis sorprende al Querétaro
Casi al mismo tiempo, pero en el estadio Corregidora, el Atlético San Luis sorprendió al Querétaro al imponerse 2-0 con anotaciones de la venezolana Enyerliannys Higuera (9), quien se consagró como figura al conseguir un doblete. Las queretanas cayeron al antepenúltimo sitio de la competencia con apenas un punto, a cambio de un empate y cuatro derrotas. Entretanto, las potosinas llegaron a seis unidades y siguen en la pelea por los puestos de liguilla.