Samuel García lanzó el anuncio en redes sociales
La información no ha sido confirmada por la FIFA
Sábado 9 de agosto de 2025, p. a11
El estadio BBVA, casa del Monterrey en la Liga Mx, será sede de cinco partidos oficiales de la Copa Mundial de Futbol organizada en 2026 por Canadá, Estados Unidos y México –del 11 de junio al 29 de julio–, incluido uno en la ronda repechaje, anunció el gobernador del estado, Samuel García, en redes sociales. La información no ha sido confirmada por la FIFA.
Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial. Cinco partidos oficiales en la mejor sede. Ponte nuevo, ponte Mundial, escribió en la red social X, en un mensaje que alcanzó ya más de 160 mil visualizaciones.
Según el mandatario, el estado de Nuevo León celebrará tres encuentros de fase de grupos (14, 20 y 24 de junio), uno de eliminación directa (dieciseisavos de final, el 29 de junio) y el correspondiente a la ronda de reclasificación, la cual involucra a seis selecciones de diferentes confederaciones (Conmebol, Asia, África y Ocecanía, además de dos miembros de Concacaf).
El repechaje rumbo al Mundial establece que las cuatro naciones peor ubicadas en el ranking de la FIFA disputarán una ronda de semifinales, mientras las dos mejores clasificadas esperarán a enfrentarse a las ganadoras por los dos boletos finales para completar los 48 participantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ratificó el mes pasado que la inauguración del torneo mundialista se llevará a cabo en el mítico estadio Azteca, sede en la ediciones de 1970 y 1986, y el primero en el mundo que recibe tres veces una Copa de la FIFA. El partido de apertura se jugará el 11 de junio de ese año.
En febrero de 2024, la FIFA informó que México albergará 13 partidos: 10 de estos se realizarán en la fase de grupos, de los cuales cuatro se disputarán en el estadio de Guadalajara, tres en la capital del país y el mismo número en Monterrey, además de los dos encuentros de dieciseisavos de final y uno de octavos de final.