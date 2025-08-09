▲ Según la información, el estadio de Rayados albergaría ese duelo de repechaje y cuatro juegos de la Copa Mundial. Foto @MikelArriolaP

Sábado 9 de agosto de 2025, p. a11

El estadio BBVA, casa del Monterrey en la Liga Mx, será sede de cinco partidos oficiales de la Copa Mundial de Futbol organizada en 2026 por Canadá, Estados Unidos y México –del 11 de junio al 29 de julio–, incluido uno en la ronda repechaje, anunció el gobernador del estado, Samuel García, en redes sociales. La información no ha sido confirmada por la FIFA.

Amanecimos con buenas noticias: Nuevo León será sede de otro juego de repechaje del Mundial. Cinco partidos oficiales en la mejor sede. Ponte nuevo, ponte Mundial , escribió en la red social X, en un mensaje que alcanzó ya más de 160 mil visualizaciones.

Según el mandatario, el estado de Nuevo León celebrará tres encuentros de fase de grupos (14, 20 y 24 de junio), uno de eliminación directa (dieciseisavos de final, el 29 de junio) y el correspondiente a la ronda de reclasificación, la cual involucra a seis selecciones de diferentes confederaciones (Conmebol, Asia, África y Ocecanía, además de dos miembros de Concacaf).