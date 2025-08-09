Ap

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. a10

Billy Howton, considerado el jugador de la NFL más longevo y antigua estrella de los Empacadores de Green Bay, falleció a los 95 años. Según un obituario, Howton, quien nació en Littlefield, Texas, en 1930, murió en Houston el lunes sin especificar la causa del deceso, hasta ayer que la funeraria Bradshaw-Carter confirmó su muerte.

Fue uno de los receptores más productivos de la era anterior al Supertazón y fundador y primer presidente de la Asociación de Jugadores de la NFL. Howton anotó el primer touchdown de recepción de los Empacadores en el estadio Lambeau Field en 1957.

Además, se convirtió en el primer novato de la NFL con una temporada de mil yardas en recepciones al registrar mil 231 ese año. Su destacada actuación le valió para ser nombrado para cuatro Pro Bowls y fue dos veces All-Pro.

Tiene el récord de franquicia de los Cabezas de Queso de un partido con 257 yardas de recepción en 1956 contra los Rams de Los Ángeles. Cuando se retiró en 1963, era el líder receptor de todos los tiempos de la NFL con 503 y yardas de recepción, 8 mil 459. Fue incluido en el Salón de la Fama de los Empacadores en 1974.