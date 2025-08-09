De La Redacción

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates) tuvo una actuación discreta ayer en la Vuelta a Burgos 2025, en España, tras culminar la cuarta etapa en el sitio 19; sin embargo, logró mantener su tercera posición en la clasificación general.

El originario de Ensenada, Baja California, de tan sólo 21 años de edad, se ubica a 26 segundos del líder de la competencia, el francés Léo Bisiaux (Decathlon AG2R), quien tiene un tiempo acumula-do de 16 horas, 23 minutos y dos segundos.

Mientras el italiano Giulio Pellizzari se mantiene de sublíder, a 22 segundos de la cima.

En el recorrido de ayer, el cual fue de 162 kilómetros entre las localidades de Burpellet (Doña Santos) y Regumiel de la Sierra, el vencedor fue el italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious), quien, a sus 37 años y 300 días, se convirtió en el corredor más veterano en ganar una etapa en esta competencia, y sumó su octavo podio a nivel profesional.

Caruso logró llegar a la meta en solitario tras una escapada en los últimos 17 kilómetros, y cruzó la línea con una ventaja de 3 minutos y 15 segundos sobre el pelotón de favoritos, donde se encontraba Del Toro, quien aún se recupera de una estrepitosa caída que sufrió el pasado martes, a 300 metros de la meta, en la primera etapa.

En el trayecto de ayer, el mexicano decidió reservar energías para intentar este sábado en la etapa final una espectacular embesti-da que lo lleve hasta la primera posición del podio por segunda vez consecutiva.

Apenas el pasado domingo, Del Toro obtuvo el primer lugar en el Circuito de Getxo, donde se convirtió en el único latinoamericano que ha logrado una victoria.

Este último triunfo confirmó su gran momento, pues en poco más de un año de profesional, ha logrado instalarse en la élite del ciclismo internacional gracias a sus grandes actuaciones en esta temporada, que lo llevaron a ubicarse, a partir del pasado lunes, entre los mejores 10 del mundo.

El segundo lugar en una de las tres grandes citas del ciclismo, el Giro de Italia, y las recientes victorias en la Vuelta a Austria y en el Circuito de Getxo, le permitieron sumar tres mil 401 unidades para colocarse en el séptimo lugar de la clasificación individual.

La quinta y última etapa de la Vuelta a Burgos será un trayecto montañoso de 138.3 kilómetros entre Quintana del Pidio y las Lagunas de Neila.