De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. a10

La mexicana Ángela Ruiz, bronce olímpico en tiro con arco en París 2024, encabeza la delegación tricolor que participará a partir de hoy en los Juegos Panamericanos Júnior Asunción 2025, en Paraguay, donde buscará revalidar el cuarto lugar conseguido en la cita precedente, Cali 2021, donde conquistó 172 preseas, 46 doradas, 78 de plata y 48 de bronce.

El certamen arrancó ayer con el izamiento de banderas, efectuada en la Plaza de las Banderas del Parque Olímpico, en la capital paraguaya, donde fueron recibidas las 41 delegaciones participantes y los más de 4 mil atletas que competirán en la justa que concluirá el 23 de agosto.

Tras una colorida exhibición de las tradiciones y la riqueza artística del país anfitrión, se realizó un intercambio de presentes. Neven Ilic, presidente de Panam Sports, y Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, recibieron obsequios por parte de los jefes de misión y, en gesto recíproco, entregaron una porcelana con los rostros de Tito y Tika, las mascotas oficiales.

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo hoy en el estadio Defensores del Chaco y posteriormente comenzarán las competencias en las 42 disciplinas participantes, donde los jóvenes atletas buscarán, además de las medallas, boletos a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

México participará con una delegación conformada por 380 deportistas. Sus mayores posibilidades de preseas están en clavados, tiro con arco, taekwondo y atletismo.