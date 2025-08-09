▲ La dupla de arqueros mexicanos protagonizó un espectacular duelo por el título contra la pareja de Dinamarca, que se definió por solamente un punto. Foto Xinhua

▲ En tanto, Laura Burgos estará buscando hoy su boleto a la final ante la representante de Bélgica en muaythai. Foto @lauraburgos

▲ Por otra parte, en el wakeboard freestyle el abanderado tricolor Pablo Monroy se clasificó a semifinales. Sobre estas líneas, la participación del filipino Raph Trinidad. Foto Afp

De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 9

Un día memorable para Andrea Maya Becerra, arquera a quien no le tembló la mano y como número uno mundial mantuvo la supremacía para darle a México dos medallas, el oro individual y la plata por equipos mixtos con Sebastián García en lo Juegos Mundiales Chengdú 2025.

La jalisciense, de 25 años de edad, no cedió terreno y con una fuerza mental y precisión supo defender la posición de privilegio con la que se presentó en la justa asiática y como medallista mundial en la modalidad del arco compuesto.

En la final, acompañada de algunos gritos de apoyo de aficionados mexicanos, Becerra superó a Lisell Jaatma, de Estonia, por 147-146.

La presea de bronce se quedó en manos Merie Marita, otra representante estonia, al vencer 148-143 a la colombiana Alejandra Usquiano.

Antes, la propia Becerra y Sebastián García le dieron la primera presea a la delegación tricolor en la justa china, luego de que ayer conquistaron la presea de plata en la prueba por equipos mixtos en la modalidad de compuesto.

En la final de la competencia, los tricolores protagonizaron un duelo emocionante con los daneses Sofie Dam y Mathias Fullerton –quien en 2023 se coronó campeón en la final de Copa del Mundo celebrada en Hermosillo, Sonora–, el cual se definió por solamente un punto, que quedó en favor de los euro-peos que se llevaron el oro con una victoria de 156-155.

La dupla mexicana logró llegar a la pelea por el metal áureo tras vencer en cuartos de final a los turcos Begum Yuva y Batuhan Akcaoglu por 156-155, y superar en semifinales a los estadunidenses Alexis Ruiz y Curtis Lee por 158-157, quienes completaron el podio (bronce) al derrotar 157-155 a Corea del Sur.

Con este metal plateado se mejoró la actuación mexicana en esta prueba de los Juegos Mundiales, toda vez que en la edición de Birmingham 2022 la propia Maya, junto con Miguel Becerra, se quedó con el cuarto lugar.