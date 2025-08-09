Laura Burgos, a semis en Muaythai
Se coronó en arco compuesto individual y obtuvo el segundo sitio junto con Sebastián García en la prueba por equipos mixtos
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 9
Un día memorable para Andrea Maya Becerra, arquera a quien no le tembló la mano y como número uno mundial mantuvo la supremacía para darle a México dos medallas, el oro individual y la plata por equipos mixtos con Sebastián García en lo Juegos Mundiales Chengdú 2025.
La jalisciense, de 25 años de edad, no cedió terreno y con una fuerza mental y precisión supo defender la posición de privilegio con la que se presentó en la justa asiática y como medallista mundial en la modalidad del arco compuesto.
En la final, acompañada de algunos gritos de apoyo de aficionados mexicanos, Becerra superó a Lisell Jaatma, de Estonia, por 147-146.
La presea de bronce se quedó en manos Merie Marita, otra representante estonia, al vencer 148-143 a la colombiana Alejandra Usquiano.
Antes, la propia Becerra y Sebastián García le dieron la primera presea a la delegación tricolor en la justa china, luego de que ayer conquistaron la presea de plata en la prueba por equipos mixtos en la modalidad de compuesto.
En la final de la competencia, los tricolores protagonizaron un duelo emocionante con los daneses Sofie Dam y Mathias Fullerton –quien en 2023 se coronó campeón en la final de Copa del Mundo celebrada en Hermosillo, Sonora–, el cual se definió por solamente un punto, que quedó en favor de los euro-peos que se llevaron el oro con una victoria de 156-155.
La dupla mexicana logró llegar a la pelea por el metal áureo tras vencer en cuartos de final a los turcos Begum Yuva y Batuhan Akcaoglu por 156-155, y superar en semifinales a los estadunidenses Alexis Ruiz y Curtis Lee por 158-157, quienes completaron el podio (bronce) al derrotar 157-155 a Corea del Sur.
Con este metal plateado se mejoró la actuación mexicana en esta prueba de los Juegos Mundiales, toda vez que en la edición de Birmingham 2022 la propia Maya, junto con Miguel Becerra, se quedó con el cuarto lugar.
Asimismo, la atleta tricolor, con más de 13 años de experiencia, logró mantenerse en el segundo lugar de la clasificación mundial feme-nil de tiro con arco compuesto, y México se perfiló como uno de los grandes candidatos a subir al podio en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde esta misma prueba por equipos hará su debut.
En tanto, la también tricolor Laura Burgos avanzó a semifinales de muaythai. La actual bicampeona mundial y medallista de plata en la edición anterior del certamen venció por decisión unánime (30-27) a Petra Depypere, de Bélgica, en cuartos de final de la categoría de 54 kilogramos. En la siguiente ronda, la cual se llevará a cabo este sábado, se enfrentará a la eslovaca Monika Chochlikova.
En la rama varonil, el mexicano Juan Antonio Hernández Totomol, medallista de bronce en el Campeonato Mundial pasado, perdió en cuartos de final de -86 kilogramos ante el chino Zhang Chengcheng por 30-27.
En la fase clasificatoria del wakeboard freestyle, el abanderado tricolor Pablo Monroy terminó en el segundo lugar en su heat con 72.22 puntos, sólo superado por el francés Maxime Cadoux, con lo que avanzó en el quinto sitio general a las semifinales que se disputarán este sábado.
En otros resultados destacados, la karateca chilena Valentina Toro obtuvo bronce, con lo que consiguió la primera presea para su país en este deporte a escala mundial.
Toro, campeona mundial juvenil 2019 y oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se impuso por 1-0 a la anfitriona Yuchun Wei, entregándole al Comité Olímpico de Chile su primer metal en esta edición del certamen y completando seis Juegos Mundiales consecutivos ganando medallas.