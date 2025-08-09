Pablo espinosa

Sábado 9 de agosto de 2025, p. a12

El nuevo disco de Patti Smith es un ritual, un bello poema, una sinfonía de voz y alma. Se titula simplemente Correspondences, Vol. 2 y consta de dos piezas. En total dura 28 minutos. Es la nueva colaboración con Soundwalk Collective y es también muchas cosas a la vez: un performance, una instalación, un ejercicio poético, un espacio expositivo multimedia y una reflexión profunda sobre la resiliencia, capacidad humana de renacer frente al infortunio.

Stephan Crasneanscki fundó Soundwalk Collective en 2001 como una práctica de arte sonoro experimental. El grupo denomina sicogeografía a sus procedimientos que consisten en viajar a lugares recónditos del planeta en busca de sonidos e imágenes, basados en principios etnográficos, antropológicos y de simple observación de la naturaleza, siempre con una narrativa no lineal.

El listado de personalidades con las que han colaborado es impresionante. Basta mencionar algunos nombres: Philip Glass, Jean-Luc Godard, Nina Kravitz, Wim Wenders, Werner Herzog, Sasha Waltz…

La relación con Patti Smith data de 10 años, cuando Stephan Crasneanscki y ella toparon casualmente en un aeropuerto. De la plática surgieron proyectos de inmediato. En este espacio reseñamos su fabulosa Perfect Vision Trilogy, donde participan Philip Glass, Tenzin Choegyal, Charlotte Gainsbourg y Anoushka Shankar.

Tanto Philip Glass, como Patti Smith, practican el budismo, de ahí el título de la trilogía: Perfect Vision, que en el conocimiento budista, conduce a través del Noble Sendero Óctuple desde el Samsara (la vida cotidiana) hacia el Nirvana (la iluminación).

Cada uno de esos tres discos está dedicado a un poeta: The Peyote Dance refiere la experiencia de Antonin Artaud en la sierra tarahumara; el segundo, Mummer Love, es un homenaje al poeta preferido de Patti Smith: Arthur Rimbaud, y el tercero, Peradam, al novelista y poeta René Daumal.

Una manera de decir que la escucha de estos tres discos garantiza un viaje espiritual intenso, es citar unos versos que escuchamos en las bocinas declamados por Patti Smith:

La hemos vuelto a encontrar

¿Qué?

La eternidad

Es la mar mezclada

con el Sol.

La nueva colaboración de Soundwalk Collective con Patti Smith se titula Correspondences, cuyo primer volumen se publicó el año pasado y consiste también en dos piezas, con duración casi igual que el volumen 2, es decir: 27 minutos y 3 segundos.

El primer volumen rinde homenaje a Pier Paolo Pasolini, de quien se cumplirán 50 años de su asesinato el 2 de noviembre y, precisamente la primera de esas dos piezas, la dedica Patti Smith a la última noche de su mentor, quien ella describe a partir de un recurso literario que consiste en elegir una prenda para realizar tema y variaciones:

Reposa en la arena

dentro de su camisa blanca

como un cisne sobre el polvo

(…)

Un par de ingeniosas alas hechas de oro

en una prenda antigua

o los restos del abrigo de un niño

disolviéndose en una tina de lágrimas

(…)

Y siendo entregado al mar, entre suspiros de liberación

las mangas de su camisa blanca ondeaban

(…)

un torso de nube que se endureció

y abrió su camisa

(…)

Él yace

en la playa

como un cisne en el polvo

suave como un halcón

La primera pieza del disco Correspondences, vol. 1 se llama precisamente Pasolini. Patti Smith recita el poema que le escribió al cineasta y, al igual que las otras tres piezas que completan los dos volúmenes, tiene finales epopéyicos con coros y melopeas llenas de ternura.

El arte de Patti Smith se llama spoken word y tiene su origen en tiempos muy remotos y su práctica contemporánea comenzó en Harlem, en los años 20 del siglo veinte y tuvo su apogeo en los años 60 cuando sus maestros William Burroughs y Allen Gingsberg protagonizaron episodios históricos recitando sus poemas.