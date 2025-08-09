Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 5

El escritor, dramaturgo, promotor y director de teatro Miguel Sabido (Ciudad de México, 1937), recibió la tarde del jueves el reconocimiento Doctor de Doctores del Claustro Doctoral de la Confraternidad Internacional Cultural (CIC), por su invaluable legado cultural en beneficio de la humanidad . La ceremonia se llevó acabo en el auditorio del Museo Soumaya, Plaza Carso, en un acto en que se envistió también a doctores Honoris Causa, embajadores, medallistas y miembros honorarios de la asociación civil.

A lo largo de más de seis décadas el también poeta ha sabido transformar el arte y la comunicación en poderosas herramientas de cambio social , aseguró Eduardo Gómez Tagle a nombre de la CIC. Desde México hasta la India, China, Kenia, Etiopía, Filipinas y decenas de países más, sus metodologías han inspirado programas que educan, concientizan y salvan vidas, siempre respetando y preservando las culturas originarias .

Para su discurso de aceptación, Colonización/Descolonización. ¿Queremos salvar a la humanidad?, Sabido se refirió a la oportunidad que tuvo como teórico dramático, dramaturgo y productor de televisión, de diseñar estrategias basadas en mi teoría del tono, que pueden ayudar a que no se destruya la cultura humana . De las cuatro estrategias, Sabido se concentró en la metodología del entretenimiento .

Gracias al patrocinio de Ricardo García Sainz, pude elaborar una teoría del tono en la comunicación humana que plantea que el ser humano interactúa con la realidad en códigos visuales auditivos y kinestéticos que apliqué al diseño de un modelo diferente de la organización de la televisión, que fuera más acorde con la esquizofrenia producida por los cuatro siglos de colonialismo.

Continuó: “El domingo 18 de junio de 1972, en una reunión que, según se decía, era para nacionalizar la televisión comercial, el presidente Luis Echeverría me pidió exponer el modelo al que llamé fórmula mexicana de televisión, que tenía sus orígenes en la antigua X.E.W., completamente diferente de la europea instituida por Hitler y Stalin o la estadunidense que, aplicada a los países con antecedentes coloniales, conduce inevitablemente a la degradación tonal.