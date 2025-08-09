E

l Neblumo, de mi maestro Fernando Césarman, abre con el tema específico del estudio de los sucesos de nuestra relación con el entorno, siempre enfocados desde el esquema del sicoanálisis.

Un honor el que me distinguiera con el escrito del prólogo del libro que comento.

Siempre con la esperanza de modificar los patrones de la explotación del medio, la destrucción de la naturaleza por el hombre y su incapacidad para tener una conciencia lo suficientemente clara que le alcance para medir lo que ha perdido. Su obra sobre la relación del hombre con la naturaleza es amplia y extensa. Su labor en nuestro país, pionera y constante.

Entre líneas, Césarman deja sentir una gran nostalgia por esas pérdidas de la naturaleza: el dolor de la tierra erosionada, el subsuelo exprimido sin piedad, los ríos y mares contaminados, el ambiente intoxicado, las armas nucleares amenazándonos, la hambruna azotando a más y más seres humanos en el tercer mundo y la ruptura de las cadenas biológicas de plantas y animales amenazando y logrando su extinción.

El hombre creó la tecnología, investigó y llegó a otros planetas, canceló su relación con la naturaleza que, a su vez, es precisamente relación de relaciones, perdió su autonomía con lo anterior y anda en busca de un camino muerto para llegar, ¿será huir? del interior, desprotegido, y sin amparo en medio de grandes vacíos.