l viernes 1º de agosto falleció Daniel Divinsky, fundador de la editorial argentina De la Flor, reconocida a nivel mundial por publicar la historieta Mafalda, de Quino, y también por su variedad y calidad de obras. Divinsky estaba desvinculado de la editorial desde 2015, cuando el sello quedó a cargo de Ana María Kuki Miller, su socia y ex pareja. De la Flor mantiene una estructura familiar, un hecho aislado, teniendo en cuenta la concentración de pequeñas y grandes editoras en manos de sellos multinacionales.

No se puede separar el nombre de la editorial De la Flor del de Mafalda. Divinsky y Miller apostaron a las creaciones de Quino tanto, que además de recopilar sus tiras en diferentes volúmenes, las reunieron en una gran antología llamada Todo Mafalda, en una época en que compilar los trabajos de un historietista era una tarea novedosa.

El éxito de Mafalda fue tan grande que su autor necesitó alejarse de ella, a tal punto que casi no volvió a dibujarla, ni siquiera cuando se formaban filas kilométricas para conseguir una dedicatoria suya en el stand de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

Entre los humoristas gráficos editados por De la Flor se encuentran, entre otros, Fernando Sendra, autor de Yo Matías y Roberto Fontanarrosa, también reconocido por su trayectoria como escritor. El dibujante Miguel Rep lo despidió a través de sus redes: “Divinsky, todos queríamos editar con vos, por haber elegido con buen ojo al Quino, al Negro Fontanarrosa... entonces, cuando ponías un ojo sobre el trabajo de uno y publicaba libros, sentías que habías llegado a una especie de Olimpo. Y también comenzaba una amistad. Buen viaje y buenas lecturas”.

Exiliados durante la última dictadura militar argentina que objetó la edición de un libro infantil con un puño alzado en su portada, De la Flor editó libros en los que convivieron lados opuestos de la izquierda: por ejemplo, sacaron el libro de poesía Pomelo, de Yoko Ono, traducido por Piri Lugones, militante revolucionaria. Su abuelo realizó célebres aportes a las letras locales, mientras su padre inventó un temible elemento de tortura, la picana eléctrica, ambos llevaron el mismo primer nombre: Leopoldo. Piri Lugones fue asesinada por la dictadura en diciembre de 1977.

De la Flor también editó al escritor desaparecido Rodolfo Walsh, cuya novela de no ficción periodística, Operación Masacre, es casi una década anterior a A sangre fría, de Truman Capote, y marca un momento histórico de la política. Divinsky y Miller continuaron con su oficio desde Caracas, Venezuela, trabajando el sello a distancia entre 1978 y 1983.