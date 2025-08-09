Cultura
Controlan incendio en la Mezquita-Catedral de Córdoba, España
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 3

El incendio que se produjo anoche en la histórica Mezquita-Catedral de Córdoba, en el sur de España, fue controlado y extinguido por los bomberos, informaron autoridades.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, aseguró que la mezquita está a salvo, que no habrá extensión de las llamas y que el daño ocasionado no va a ser una catástrofe.

Poco después de las 21 horas locales, el fuego comenzó en una capilla lateral junto a la del Espíritu Santo, donde había una máquina de limpieza y varias sillas. Según fuentes locales, las llamas podrían haberse originado en dicho equipo.

La humareda, espesa y visible desde varios puntos del casco histórico, provocó alarma entre vecinos y visitantes. Tres dotaciones de bomberos acudieron al lugar y activaron el plan de autoprotección del monumento. Las autoridades confirmaron que controlaron la conflagración cerca de dos horas después de iniciada.

Foto
▲ El fuego se desató anoche. Autoridades reportan que el recinto se encuentra a salvo.Foto tomada de X

La Mezquita-Catedral, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, recibió más de dos millones de visitantes en 2024. Reconocida por su bosque de columnas y arcos bicolores, comenzó a construirse en el siglo VIII sobre los restos de una basílica cristiana durante el emirato de Abderramán I y se amplió durante cuatro siglos.

Tras la conquista cristiana en 1236, se consagró como catedral y se añadieron elementos góticos, renacentistas y barrocos, aunque se mantuvo buena parte de su estructura islámica original, lo que la convierte en un símbolo único de la superposición cultural en España.

Con información de Afp y Europa Press

