De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 3

El incendio que se produjo anoche en la histórica Mezquita-Catedral de Córdoba, en el sur de España, fue controlado y extinguido por los bomberos, informaron autoridades.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, aseguró que la mezquita está a salvo , que no habrá extensión de las llamas y que el daño ocasionado no va a ser una catástrofe .

Poco después de las 21 horas locales, el fuego comenzó en una capilla lateral junto a la del Espíritu Santo, donde había una máquina de limpieza y varias sillas. Según fuentes locales, las llamas podrían haberse originado en dicho equipo.

La humareda, espesa y visible desde varios puntos del casco histórico, provocó alarma entre vecinos y visitantes. Tres dotaciones de bomberos acudieron al lugar y activaron el plan de autoprotección del monumento. Las autoridades confirmaron que controlaron la conflagración cerca de dos horas después de iniciada.