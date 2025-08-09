Kyra Núñez

Me llamo Flora Botton y estudié letras en la UNAM; una de mis maestras fue Rosario Castellanos hace muchos, muchísimos años, en 1961. Impartió la clase de literatura comparada. Fue una maestra sensacional, directa y graciosa para compartir con la clase, y no, ahí no hacía alarde de sus libros ni de ella misma como escritora. Eso sí, era sumamente simpática, mucho más fuera de clase.

Flora, quien desde niña ha leído, eligió la carrera universitaria en letras y optó por la clase de literatura comparada a cargo de Raúl Ortíz, un maestro excepcional, quien al viajar al extranjero fue sustituido por Rosario Castellanos, ya desde entonces su gran amiga. Así se conocieron Rosario y Flora, en el aula.

La Rosario Castellanos que Flora, la entonces estudiante, conoció en la UNAM tenía un sentido del humor muy agradable que gozaba fuera de clases cuando le contaba anécdotas de su vida. Recuerda en especial una sobre naranjas: cuando su papá de regreso de Estados Unidos llevó a Comitán el descubrimiento: las naranjas se exprimen y se sirven como jugo , uno puede hoy día escuchar eso con incredulidad, pero en los años 60 era distinto, menciona Flora.

Añade: otra anécdota que contaba Rosario, con ese sentido de la ironía para tratarse a sí misma, fue cuando repetía que era incapaz de conducir un auto; claro que sabía manejar y poseía uno, pero un día, a las dos de la tarde en plena glorieta de Insurgentes no pudo más, se bajó del auto y lo dejó ahí nomás . Flora recuerda que le dijo que no le dio importancia ni se preocupó de lo que pasó después; contaba con tanta gracia que nunca más volvió a manejar.

Su muerte, infinita tristeza

“Me enteré del fallecimiento de Rosario en la facultad; no recuerdo quién me lo informó porque me provocó una reacción de sorpresa e incredulidad. La noticia fue horrible y la confirmó Raúl Ortíz, mi amigo, suficiente amigo para que yo lo invitara a cenar en casa y el más cercano amigo de Rosario, tanto así, que fue su albacea.

A mí me dio una pena infinita; primero fue la incredulidad, ¡cómo que morirse en Israel, como si alguien no pudiera morir ahí! y no, no tiene sentido hablar de los detalles, no podemos saber.

“Lo que más recuerdo de ella es que era una mujer muy cálida, bastante inteligente, con mucho sentido del humor; me encantaba estar con ella. No te puedo decir que éramos de esas amistades que comen o cenan juntas; era una relación de cordialidad, no íntima. Rosario tenía siempre buen humor, era irónica o sarcástica como cuando en sus Cartas a Ricardo lo trata de niño.”

Ricardo no era monógamo

“Sobre Ricardo Guerra no hay que ni enojarse ni tomarlo en serio; era así, ese tipo de gente, hombre o mujer, que no sabe ser monógamo, como Diego Rivera… lo sé porque viví con uno que no podía pensar que existiéramos personas a las que nos molesta esa conducta.