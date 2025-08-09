Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 26

La presencia de familias migrantes en México es de 40 por ciento de las personas que se encuentran en movilidad en el país, lo cual hace necesario que se trabaje en una agenda de inclusión social que los incorpore al mercado laboral, sostuvo la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández.

Tras la presentación del libro Migración, bienestar social e inclusión laboral, expuso que el reto es integrar también a los mexicanos deportados de Estados Unidos.

Este año, señaló Ramírez Hernández, llegaron 80 mil personas a México; por ello, la agenda de inclusión en términos de población migrante no es pensar en que van a seguir moviéndose, sino que básicamente tienen que incluirse en la sociedad .