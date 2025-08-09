Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 26

La Secretaría de Administración y Finanzas informó que el pago de las empresas concesionarias de parquímetros al Gobierno de la Ciudad de México durante el primer semestre del año ascendió a 132 millones 805 mil 919 pesos, 48.20 por ciento más de los 89 millones 611 mil 263 del año anterior, por el incremento de la contraprestación que comenzó a aplicarse desde mayo de 2024.

El informe refiere que el Fondo de Administración de Recursos del Sistema de Parquímetros, creado para financiar proyectos de movilidad e infraestructura urbana en las zonas donde opera Ecoparq, no se ejerció al cierre de junio y tenía un importe de 175 millones 28 mil 520.32 pesos.

Con las modificaciones a los títulos de concesión que el gobierno capitalino pactó con los concesionarios, el porcentaje de la contraprestación pasó de 30 a 46.2 por ciento del total de los ingresos por el uso y control del estacionamiento en la vía pública.

Las reglas del nuevo modelo establecen que 46.2 por ciento que corresponde a la ciudad se conforma de 30 por ciento destinado al Fondo de Administración de Recursos del Sistema de Parquímetros y 16.2 por ciento a la Tesorería.