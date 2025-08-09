Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 25

El Gobierno de la Ciudad de México puso en operación nuevos vehículos y equipo de reciente generación para la atención de encharcamientos provocados por las lluvias, entre los que destacan 40 camiones hidroneumáticos para el desazolve, con una inversión de mil 595 millones de pesos.

El equipo llegó a mitad de la temporada de precipitaciones, la más intensa de los pasados 40 años, por lo que aún se esperan fuertes lluvias en los próximos meses, de allí que el propósito es reforzar el operativo Tlaloque.

Hubiésemos querido que antes de las lluvias nos hubiera llegado; sin embargo, es infraestructura que no se tiene dispuesta y tarda mucho en que llegue , explicó la titular del Ejecutivo local, Clara Brugada, durante un acto realizado en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde dio el banderazo de salida a las nuevas unidades que se repartirán entre las 16 alcaldías.

Además de los camiones hidroneumáticos, los cuales, aseguró el secretario de Gestión Integral del Agua local, José Esparza Hernández, permitirán disminuir hasta en 40 por ciento el tiempo de atención de emergencias, el gobierno local adquirió un moderno equipo para la rehabilitación de líneas de conducción de agua sin tener que realizar excavaciones.