Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 24

Residentes de las colonias Centro y Guerrero bloquearon la circulación del Eje Central Lázaro Cárdenas en su cruce con la calle Belisario Domínguez, así como en la glorieta Violeta, por dos y tres horas, respectivamente, para protestar contra la instalación de áreas para fumadores de mariguana. Efectivos de la Policía Metropolitana replegaron a los que cerraron el tránsito en ambos sentidos de Paseo de la Reforma.

Los habitantes de las inmediaciones de la Plaza La Conchita dijeron que se oponen a que las personas que fumen se reúnan en el lugar porque es el paso de niños y adolescentes que acuden a tres centros educativos de la zona .

Reprocharon que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no los hayan consultado, puesto que es apremiante combatir la inseguridad y apoyar a las personas en situación de calle de ese lugar.

En un recorrido se constató que ahí el ruido de la música de los organizadores del punto de consumo de mariguana es alto y se permite la venta de productos a comerciantes ambulantes, a pesar de la presencia de funcionarios del gobierno y de policías, con lo que no se respetan los acuerdos de convivencia que emitió la Secretaría de Gobierno.

Una mujer que reside en la calle Perú comentó que es profesora de nivel superior y en algunas ocasiones imparte clases en línea, por lo que el alto volumen de la música no permite realizar su labor en óptimas condiciones.

Los residentes acusaron que padecen dolores de cabeza ante la intensidad del olor de la mariguana que se cuela a sus hogares. Dijeron que la exigencia es que las personas fumadoras sean reubicadas en otro lugar, porque desde el lunes pasado se suscitaron algunas confrontaciones verbales entre residentes y los consumidores.