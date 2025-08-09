Bloquean Paseo de la Reforma y otros el Eje Central
En esta semana hubo tres manifestaciones contra nuevas áreas de tolerancia
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 24
Residentes de las colonias Centro y Guerrero bloquearon la circulación del Eje Central Lázaro Cárdenas en su cruce con la calle Belisario Domínguez, así como en la glorieta Violeta, por dos y tres horas, respectivamente, para protestar contra la instalación de áreas para fumadores de mariguana. Efectivos de la Policía Metropolitana replegaron a los que cerraron el tránsito en ambos sentidos de Paseo de la Reforma.
Los habitantes de las inmediaciones de la Plaza La Conchita dijeron que se oponen a que las personas que fumen se reúnan en el lugar
porque es el paso de niños y adolescentes que acuden a tres centros educativos de la zona.
Reprocharon que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México no los hayan consultado, puesto que es apremiante combatir la inseguridad y apoyar a las personas en situación de calle de ese lugar.
En un recorrido se constató que ahí el ruido de la música de los organizadores del punto de consumo de mariguana es alto y se permite la venta de productos a comerciantes ambulantes, a pesar de la presencia de funcionarios del gobierno y de policías, con lo que no se respetan los acuerdos de convivencia que emitió la Secretaría de Gobierno.
Una mujer que reside en la calle Perú comentó que es profesora de nivel superior y en algunas ocasiones imparte clases en línea, por lo que el alto volumen de la música no permite realizar su labor en óptimas condiciones.
Los residentes acusaron que padecen dolores de cabeza ante la intensidad del olor de la mariguana que se cuela a sus hogares. Dijeron que la exigencia es que las personas fumadoras sean reubicadas en otro lugar, porque desde el lunes pasado se suscitaron algunas confrontaciones verbales entre residentes y los consumidores.
Sentimos impotencia de no ser escuchados, a pesar de que tenemos arraigo en la colonia en la que han vivido nuestras familias cinco generaciones. Otra mujer ironizó:
por qué no los reubican en Polanco o en las colonia Roma, en la Condesa.
En tanto, en la plaza ubicada afuera de la estación del Metro Hidalgo se observó que ya no hay fumadores e incluso algunos comerciantes de los puestos semifijos señalaron que la venta de comida, agua y botanas se desplomó.
En el lugar permanece una carpa informativa, así como afuera del museo Memoria y Tolerancia, en avenida Juárez, donde se colocaron letreros en los que se lee:
Plaza de la Concepción, calle Belisario Domínguez. Ahí sí se puede fumar, y
hoy inauguración nuevo spot.
Alejandra, quien reside desde hace tres años en la colonia Guerrero, afirmó:
a los que vivimos en la colonia nadie nos consultó, igual que los vecinos de la colonia Centro, no estamos en contra de que ellos consuman, pero que no lo hagan en el entorno de los que aquí vivimos y caminamos todos los días.
Dijo que ahora tiene que rodear la glorieta Violeta para llegar a su vivienda, además de que para sacar a pasear al perro, por seguridad, no lleva dinero, cartera, celular ni aretes.
Carlos Martínez, de 67 años, señaló que es consumidor y vive en Tlatelolco, y que los espacios para libre consumo deben ser temporales y encontrar otros de convivencia para no causar molestia a los residentes.