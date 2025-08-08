Sociedad y Justicia
EU quita visa al alcalde de Nogales; la medida es administrativa, asegura
corresponsal  
Periódico La Jornada
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 31

Nogales, Son., Autoridades migratorias de Estados Unidos retiraron la visa al presidente municipal de Nogales, el morenista Juan Francisco Gim, quien aseguró que la medida corresponde a un proceso administrativo y no a una sanción por actos indebidos. De acuerdo con funcionarios locales, el incidente ocurrió el pasado martes, cuando el alcalde intentó cruzar hacia Arizona por la garita Dennis DeConcini; en ese momento agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) le habrían solicitado pasar a una segunda inspección, la cual duró horas. Al terminar lo dejaron ir, ya sin su documento.

