Viernes 8 de agosto de 2025, p. 31
El gobierno federal instaló la primera Feria de Paz en Michoacán, que forma parte del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha. Se trata de acciones que son parte del eje de atención a las causas de la violencia, y refleja una presencia institucional constante, respetuosa y comprometida con las comunidades indígenas, indicó ayer la Secretaría de Gobernación.
En representación de esta dependencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, recalcó que el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es brindar acompañamiento territorial permanente en la región purépecha, con el objetivo de avanzar hacia una paz con justicia y participación comunitaria.
Como parte de esta feria, se instalaron 30 módulos de atención interinstitucional, junto con dos unidades médicas móviles, una de las cuales es especializada en mastografía. En total participaron 20 dependencias federales y estatales que ofrecieron servicios de vacunación, asesoría jurídica, trámites de identidad y talleres comunitarios, detalló Gobernación en un comunicado.
Además, se llevó a cabo una ceremonia tradicional y la entrega simbólica del lábaro patrio a la guardia comunitaria, en reconocimiento a la dignidad, historia y resistencia del pueblo purépecha.