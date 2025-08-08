De La Redacción

Viernes 8 de agosto de 2025

El gobierno federal instaló la primera Feria de Paz en Michoacán, que forma parte del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha. Se trata de acciones que son parte del eje de atención a las causas de la violencia, y refleja una presencia institucional constante, respetuosa y comprometida con las comunidades indígenas, indicó ayer la Secretaría de Gobernación.

En representación de esta dependencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, recalcó que el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es brindar acompañamiento territorial permanente en la región purépecha, con el objetivo de avanzar hacia una paz con justicia y participación comunitaria.