Sociedad y Justicia
Ver día anteriorViernes 8 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/08. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Sociedad y Justicia/Inaugura Gobernación primera Feria de Paz en Michoacán/
A nterior
S iguiente
 
Inaugura Gobernación primera Feria de Paz en Michoacán
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 31

El gobierno federal instaló la primera Feria de Paz en Michoacán, que forma parte del Plan de Justicia para el Pueblo Purépecha. Se trata de acciones que son parte del eje de atención a las causas de la violencia, y refleja una presencia institucional constante, respetuosa y comprometida con las comunidades indígenas, indicó ayer la Secretaría de Gobernación.

En representación de esta dependencia, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, recalcó que el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo es brindar acompañamiento territorial permanente en la región purépecha, con el objetivo de avanzar hacia una paz con justicia y participación comunitaria.

Como parte de esta feria, se instalaron 30 módulos de atención interinstitucional, junto con dos unidades médicas móviles, una de las cuales es especializada en mastografía. En total participaron 20 dependencias federales y estatales que ofrecieron servicios de vacunación, asesoría jurídica, trámites de identidad y talleres comunitarios, detalló Gobernación en un comunicado.

Además, se llevó a cabo una ceremonia tradicional y la entrega simbólica del lábaro patrio a la guardia comunitaria, en reconocimiento a la dignidad, historia y resistencia del pueblo purépecha.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto