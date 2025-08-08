Daniel González Delgadillo

Enviado

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 31

Texcoco, Méx., En México se estima que la población aumentará aproximadamente a 140 millones de personas entre 2040 y 2050, señalaron especialistas; además, habrá una posible reducción en la superficie agrícola, calculada en 29.8 millones de hectáreas hasta 2022. Ante este escenario, llamaron a integrar las tecnologías emergentes a la agricultura, como la robotización, la inteligencia artificial (IA), el big data o la automatización para priorizar el desarrollo sustentable y la alimentación del país.

Gilberto de Jesús López Canteñs, académico de la Universidad Autónoma Chapingo, resaltó en conferencia de prensa que es necesario avanzar en la aplicación de la llamada agricultura 5.0 para mejorar las operaciones agrícolas, la calidad de los productos y las demandas alimentarias.

Apuntó que la agricultura de precisión busca aprovechar el máximo de cada lote.

Bajo este escenario, López Canteñs destacó desde el Partenón de esta casa estudios la utilización de drones especializados para la realización de cartografía, así como la aplicación de líquidos o algunos sólidos. Por ejemplo, explicó que esto puede reducir esfuerzos, costos, materiales, riesgos a la salud e imprecisiones en la fumigación frente a técnicas tradicionales, como la manual, con tractor o por vía aérea.

Al ser una tecnología global, destacó que el país se encuentra entre las naciones que la han adoptado y continuarán con uso de las aeronaves no tripuladas para los cultivos, al citar estudios proyectados para 2035. La aplicación de estos modelos ya superó el abismo tecnológico en la mayoría de las países, y México podría rebasarlo el próximo año, subrayó, al citar un reporte de la empresa china DJI.