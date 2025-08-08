Viernes 8 de agosto de 2025, p. 31
Texcoco, Méx., En México se estima que la población aumentará aproximadamente a 140 millones de personas entre 2040 y 2050, señalaron especialistas; además, habrá una posible reducción en la superficie agrícola, calculada en 29.8 millones de hectáreas hasta 2022. Ante este escenario, llamaron a integrar las tecnologías emergentes a la agricultura, como la robotización, la inteligencia artificial (IA), el big data o la automatización para priorizar el desarrollo sustentable y la alimentación del país.
Gilberto de Jesús López Canteñs, académico de la Universidad Autónoma Chapingo, resaltó en conferencia de prensa que es necesario avanzar en la aplicación de la llamada agricultura 5.0 para mejorar las operaciones agrícolas, la calidad de los productos y las demandas alimentarias.
Apuntó que la agricultura de precisión busca aprovechar el máximo de cada lote.
Bajo este escenario, López Canteñs destacó desde el Partenón de esta casa estudios la utilización de drones especializados para la realización de cartografía, así como la aplicación de líquidos o algunos sólidos. Por ejemplo, explicó que esto puede reducir esfuerzos, costos, materiales, riesgos a la salud e imprecisiones en la fumigación frente a técnicas tradicionales, como la manual, con tractor o por vía aérea.
Al ser una tecnología global, destacó que el país se encuentra entre las naciones que la han adoptado y continuarán con uso de las aeronaves no tripuladas para los cultivos, al citar estudios proyectados para 2035. La aplicación de estos modelos ya superó el abismo tecnológico en la mayoría de las países, y México podría rebasarlo el próximo año, subrayó, al citar un reporte de la empresa china DJI.
Uso de drones
Reconoció que el uso de drones en territorio nacional se debe al envejecimiento y escasez de trabajadores, al cambio climático, la falta de agua, la degradación de los recursos naturales, la necesidad elevar los rendimientos y contrarrestar el incremento de plagas o enfermedades, entre otros.
Al presentar su nueva gama de drones Agras T100, T70P y T25P, Yefei Dong, representante de ventas de DJI Agriculture para Latinoamérica, aseguró que México es el primer país de esta región en adquirir dicha tecnología para la agricultura, seguido de Argentina, Chile y Colombia.
Con sus distintos modelos, apuntó, se pueden tratar más de 300 tipos de plantíos. Dio a conocer que en el país se ocupan en cultivos de suelo, como de maíz, papa, caña, bayas y agave; asimismo, en huertos de aguacate, cítricos, mango y plátano, entre otros. Yefei Dong informó que se ha capacitado a casi 3 mil operadores de drones agrícolas desde que abrió la primera sucursal en territorio mexicano en 2022.
Josué Muñoz Jaimes, coordinador de operaciones en Dimasur, resaltó que han contactado con distintas áreas del gobierno para tener la posibilidad de entrenar a los productores en el uso de este tipo de tecnologías, con la intención de mostrar los beneficios para sus plantaciones.