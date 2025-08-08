E

n un hospital de Tamaulipas encontramos la lavadora más vieja del país. Vibra como una pequeña locomotora. Y funciona. Semanas después, en una sala de quemados, vimos a las enfermeras mezclar el agua en bateas amplias, probando con el dorso de la mano la temperatura exacta. Lo hacían con la misma paciencia con que una madre prepara el baño de sus hijos, para que la piel lastimada de los pacientes no sufra más de lo necesario.

Son escenas que no aparecen en los informes oficiales, pero que cuentan el país desde otro ángulo: el de la vida cotidiana que sostiene al sistema sanitario. Eduardo Galeano compartía que en la historia humana lo único que se hace desde arriba son los pozos. Todo lo demás se hace desde abajo. Tal vez por eso esta gira presidencial –24 estados en nueve fines de semana consecutivos– se pensó de otra manera. No para mirar desde las alturas, sino para entender el sistema desde el territorio.

Fueron más de 20 mil kilómetros entre selvas y mesetas, aeropuertos y carreteras secundarias. No hubo ceremonias solemnes. Hubo diagnósticos, evaluaciones, decenas de presentaciones, mapas extendidos sobre las mesas y pizarras llenas de nombres de municipios que parecen poemas cortos. En Vícam, territorio yaqui, una médica tradicional preparó a la Presidenta un té de hierbas para aliviarle la gripa. En Tlapa, allá donde la montaña habla me’phaa y náhuatl, los equipos hablan de distancias en horas de camino, no en kilómetros. En hospitales rurales, la atención continúa aunque arrecie la tormenta; y en los centros de salud más pequeños, los médicos conocen por nombre a cada embarazada y la acompañan hasta que cruza la puerta del hospital.

Detrás de cada anécdota asoma el mismo hilo conductor. Lo que se está levantando no es sólo infraestructura, sino una manera distinta de pensar la salud: un modelo territorial que vincula personas, centros y hospitales en redes regionales. En el corazón de ese modelo están los Equipos Regionales de Conducción, médicos, enfermeras, epidemiólogos y gestores, que conocen cada curva del camino y cada paciente que falta por atender. Puede sonar técnico, pero detrás de esa arquitectura late algo profundamente humano: asegurar que nadie quede fuera.