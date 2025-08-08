E

n los últimos días, dirigentes de grandes movimientos sociales de la región latinoamericana se han pronunciado sobre la realidad mundial, en términos que considero problemáticos para las luchas de los pueblos. No voy a poner nombres ni siglas, porque lo que me parece importante es debatir ideas o conceptos, y las consecuencias de los alineamientos declarados.

Todos ellos reflexionan en términos de nación, de país. Por tanto, proponen soluciones a gran escala, como la reforma agraria, así como políticas concretas para cada uno de los problemas del mundo popular, la vivienda, el empleo, la pobreza, el hambre. Proponen elaborar proyectos a gran escala, para millones.

Pero también abordan las relaciones internacionales proponiendo estrechar vínculos entre los países del Sur, fortalecer el BRICS y trabajar por la integración regional. Entre las alianzas regionales que postulan debe destacarse a Venezuela y a otros países enfrentados a Estados Unidos, al que siempre se lo considera el enemigo principal.

Los análisis abundan en que si se profundizaran las relaciones Sur-Sur, o la integración regional, los problemas de los sectores populares se podrían resolver. Esta amplia escala de la acción política es lo más importante para dirigentes de algunos movimientos sociales y para las organizaciones de los sectores populares.

Adelanto algunas opiniones sobre los problemas que observo.

El primero es la tendencia a tomar partido en las disputas internacionales de hoy, confundiendo pueblos con estados-nación. Sigue ganando adeptos la idea de que los enemigos de Estados Unidos son aliados del campo popular. Aquí aparece una tendencia que se manifestó de forma muy clara a comienzos del siglo XX, cuando se desató la Primera Guerra Mundial y las izquierdas tomaron partido por sus naciones, olvidando a las clases populares de los países involucrados en el conflicto.

Optar por China, Rusia, Brasil o Irán frente a Estados Unidos, es tanto como dejar de lado las opresiones que sufren los pueblos de esos países, mientras se elige la defensa de las clases dominantes emergentes , frente a las decadentes. De esto hemos hablado en diversos artículos, pero vale recordarlo.

En segundo lugar, no veo ninguna razón por la cual los movimientos populares de hoy deban presentar programas de soluciones a escala de la nación o del planeta. Esta cultura política considera que el modo de llevar las propuestas a la práctica no puede ser sino a través de la conquista del Estado, actualmente por el camino electoral. Y aquí es donde se tropieza una y otra vez. No se tiene en cuenta que el Estado ya no es el mismo de hace medio siglo, ni el capitalismo funciona del mismo modo.