nvestigadores, así como trabajadoras administrativas de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEAS-INAH) entregaron una carta el 28 de julio, dirigida a la actual secretaria de Cultura, historiadora Claudia Stella Curiel de Icaza, y al nuevo titular del instituto, antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera, en la que manifiestan su extrañamiento por la reciente creación del Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio e Interculturalidad (UCVPH), en tanto que su primer titular, el antropólogo Diego Prieto, ha señalado que: Su objetivo central es impulsar una acción cultural transformadora que acompañe a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como al mosaico de cultura del país, en el estudio, promoción, salvaguarda y difusión de sus tradiciones y valores . Con toda razón y fundamento, quienes suscriben el documento consideran que esta declaración “desconoce las funciones del INAH asentadas en el artículo 2 de su Ley Orgánica, en particular, los incisos séptimo y décimo, que establecen, respectivamente: Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población del país, y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo e investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país .