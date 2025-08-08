nvestigadores, así como trabajadoras administrativas de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia (DEAS-INAH) entregaron una carta el 28 de julio, dirigida a la actual secretaria de Cultura, historiadora Claudia Stella Curiel de Icaza, y al nuevo titular del instituto, antropólogo Joel Omar Vázquez Herrera, en la que manifiestan su extrañamiento por la reciente creación del Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio e Interculturalidad (UCVPH), en tanto que su primer titular, el antropólogo Diego Prieto, ha señalado que:
Su objetivo central es impulsar una acción cultural transformadora que acompañe a los pueblos indígenas y afromexicanos, así como al mosaico de cultura del país, en el estudio, promoción, salvaguarda y difusión de sus tradiciones y valores. Con toda razón y fundamento, quienes suscriben el documento consideran que esta declaración “desconoce las funciones del INAH asentadas en el artículo 2 de su Ley Orgánica, en particular, los incisos séptimo y décimo, que establecen, respectivamente:
Efectuar investigaciones científicas en las disciplinas antropológicas, históricas y paleontológicas, de índole teórica o aplicadas a la solución de los problemas de la población del país, y a la conservación y uso social del patrimonio respectivo e
investigar, identificar, recuperar y proteger las tradiciones, las historias orales y los usos como herencia viva de la capacidad creadora y de la sensibilidad de todos los pueblos y grupos sociales del país.
En el escrito en comento se destaca que el director general del UCVPH, quien estuvo al frente del instituto por nueve años,
señala que la tarea del INAH se reduce en proteger el patrimonio monumental, la memoria de las grandes civilizaciones del pasado. Los investigadores de la DEAS externan su preocupación de que se justifique la creación de una nueva unidad de investigación, acompañamiento e incidencia social,
suponiendo que estas funciones no se realizan por parte del INAH, institución con 90 años de trayectoria y conformada por múltiples direcciones de investigación, centros INAH de los estados, así como escuelas dedicadas a las distintas dimensiones de las culturas y su diversidad, defendiendo –con sustento–
el conocimiento que se ha realizado por casi 50 años a través de investigaciones comprometidas a lado de las comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales y urbanas, realizadas por generaciones de destacadas y destacados etnólogos y antropólogos sociales.
Cabe señalar que en el alma mater de una gran mayoría de los investigadores del INAH, la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), siempre se ha valorado como identidad y razón de ser, la integralidad de las disciplinas antropológicas e históricas. Quienes egresaron de esta institución con el grado de maestría reconocido por la Universidad Nacional Autónoma de México a través de un convenio, cursaron las materias de arqueología, lingüística, etnología, antropología social, antropología física, etnografía, historia y etnohistoria, con una perspectiva de integralidad que no puede ser borrada de un plumazo por un estamento administrativo que decide sin consultas ni mucho menos consensos de la comunidad académica de la institución.
Por ello, se justifica plenamente la posición de los firmantes que tajantemente sostiene: “Es inaceptable la invisibilización que se busca de una parte de las funciones sustantivas del INAH, y nos preocupa que en esta nueva política cultural se desconozca la integralidad de la cultura misma, de tal manera que se pretende que el patrimonio cultural material e inmaterial sean atendidos por dos instituciones distintas […]. Con esta visión dividida del patrimonio cultural atendida a través de dos instancias diferentes, no sólo se desconoce parte de las tareas del INAH, sino que demanda un presupuesto que al instituto le ha sido negado cada vez más, agudizándose la precarización de las condiciones de trabajo y la infraestructura del instituto. Nos preguntamos cómo es posible crear una nueva instancia cuando no se ha garantizado la suficiencia presupuestal para cumplir las tareas sustantivas. […] Nos oponemos al menoscabo de las funciones y de integralidad del INAH y su materia de trabajo. Exigimos las condiciones que aseguren las tareas de enseñanza, conservación, restauración, protección y difusión, que han sustentado al instituto por cerca de nueve décadas”.
Es necesario reconocer que el INAH no sólo se constituye con museos, zonas arqueológicas y conservación de monumentos, importantes como son. También, se producen innumerables libros y artículos de investigación y difusión, jardines etnobotánicos, escuelas altamente valoradas en el ámbito latinoamericano, y, sobre todo, la presencia nacional de una academia con un comprobado compromiso ético y social, al servicio de los pueblos y la sociedad mexicana.