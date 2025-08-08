Política
Marina y Secretaría de las Mujeres combatirán la violencia de género
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 12

La Marina firmó un convenio de colaboración con la Secretaría de las Mujeres y se comprometió a capacitar a su personal en prevención del hostigamiento y acoso sexual, igualdad sustantiva y no discriminación.

Se realizará la revisión y actualización de los protocolos para la atención de víctimas de agresión en entornos laborales y académicos, la implementación de campañas permanentes para prevenir la violencia de género, indicó Citlalli Hernández, titular de las Mujeres.

