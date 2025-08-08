Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 12

En dos cateos realizados en Tijuana, Baja California, autoridades federales y locales detuvieron a cinco integrantes del cártel de Sinaloa, identificados como Alfonso Villa Briones, Cabo 13, Juan David Ramírez Saldaña, Lizeth Ramírez Flores, Arturo Isaí Delgadillo Escutia, El Chila, y Rosa María García Flores, a quienes se les aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, una bolsa con cristal, 85 cartuchos útiles y una bolsa con mariguana, informó el gabinete de seguridad.