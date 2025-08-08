Política
Ver día anteriorViernes 8 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Sociedad y Justicia
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/08. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Caen cinco del cártel de Sinaloa en Tijuana/
A nterior
S iguiente
 
Caen cinco del cártel de Sinaloa en Tijuana
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 12

En dos cateos realizados en Tijuana, Baja California, autoridades federales y locales detuvieron a cinco integrantes del cártel de Sinaloa, identificados como Alfonso Villa Briones, Cabo 13, Juan David Ramírez Saldaña, Lizeth Ramírez Flores, Arturo Isaí Delgadillo Escutia, El Chila, y Rosa María García Flores, a quienes se les aseguraron cuatro armas cortas, partes de armas de fuego, siete cargadores, una bolsa con cristal, 85 cartuchos útiles y una bolsa con mariguana, informó el gabinete de seguridad.

A nterior
S iguiente