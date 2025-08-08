Gustavo Castillo, César Arellano García e Iván Evair Saldaña

El pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) no alcanzó la mayoría calificada para adscribir y/o mantener en sus cargos a 87 impartidores de justicia, la mayoría de ellos magistrados, lo que provocará que al arranque del nuevo Poder Judicial de la Federación, el próximo 1º de septiembre, decenas de tribunales unitarios y tribunales colegiados de circuito tengan como responsables a secretarios de acuerdos, según diversas fuentes consultadas y que estuvieron en la reunión.