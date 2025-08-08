Política
Seguridad y prosperidad, prioridades de México y EU: embajador Johnson
 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 12

El embajador de Estados Unidos en México, el coronel en retiro Ronald Johnson, subrayó este jueves que la cooperación bilateral en seguridad que promueven la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario Donald Trump busca hacer que ambas naciones sean más seguras, protegidas y prósperas.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el diplomático resaltó este espíritu de colaboración al participar en una ceremonia, junto con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para rendir homenaje a perros entrenados que concluyeron su servicio en operaciones conjuntas de seguridad.

Johnson explicó que estos caninos desempeñaron un papel crucial en la detección de drogas, armas, dinero en efectivo y en el rescate de personas tras desastres naturales. Mencionó que uno de ellos tuvo 99 alertas significativas durante su trayectoria, con las que interceptó cerca de 500 mil píldoras de fentanilo.

Se han recibido 269 perros

Desde 2023, dijo, el gobierno de Estados Unidos ha donado 269 perros a México como parte de la cooperación en materia de seguridad, subrayando que se trata de un ejemplo tangible de cómo ambos países pueden trabajar juntos frente a amenazas comunes.

Rendimos homenaje a estos leales héroes, concluyó el embajador, al destacar que la labor de los caninos y sus entrenadores ha salvado vidas y reforzado la protección de la frontera compartida.

