Andrea Becerril y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 12

Dos aeronaves aseguradas cuya recepción no se acreditó, omisiones y diferencias en el registro de más de 700 mil litros de turbosina, vuelos realizados por pilotos con licencias vencidas, pagos en exceso en contratos por obras públicas, recursos sin comprobar desde 2023 y equipo no instalado son algunas de las observaciones que el Organo Interno de Control (OIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) formuló a la dependencia.

En el informe de gestión enero-junio de la FGR remitido a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, se incluye un capítulo relacionado con el OIC, en el que se destaca que ese órgano llevó a cabo 17 auditorías, de las que resultaron 37 observaciones, además de que inició 2 mil 737 investigaciones a agentes del Ministerio Público, así como de la policía federal y ministerial y otros servidores públicos, por faltas administrativas no graves, la mayoría relacionadas con su situación patrimonial.

El OIC abrió este año cuatro indagatorias por faltas graves a personal de esa fiscalía, como son cohecho, desvío de recursos y abuso de funciones.

La labor de ese órgano fiscalizador es realizar una revisión y examen imparcial e independiente de las operaciones administrativas, presupuestales, contables y financieras de la FGR, y en su reporte incluye observaciones del periodo que va de 2023 a junio pasado.

Una parte se centró en los aviones asegurados que son usados por la FGR para el combate a la delincuencia organizada.