De la redacción

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 11

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció la primera inversión por mil millones de pesos por parte de la empresa Citelis, con lo que se concreta el primer Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar del país.

Durante la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador informó que con esta inversión de infraestructura pública privada por parte de la compañía michoacana, como parte de una primera etapa, se pone en marcha el primer Polo de Desarrollo del país, que forma parte del Plan México.

Ramírez Bedolla explicó que este nuevo Polo de Desarrollo se ubica sobre la autopista de Occidente que comunica la Ciudad de México con Guadalajara, cuenta con 346 hectáreas, con logística y conectividad ferroviaria a través de Canadian Pacific Kansas City, desde el Puerto de Lázaro Cárdenas, y se encuentra a cinco minutos del Aeropuerto Internacional de Morelia, lo que permite tener los servicios aduaneros de primera mano.

Michoacán cuenta con energía eléctrica suficiente y limpia, gas natural para las industrias y capacidad humana de las universidades e institutos tecnológicos del estado, lo que lo hace atractivo para las inversiones con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, enfatizó Ramírez Bedolla, tras subrayar que esta primera inversión se suma a los más de 13 mil millones de pesos anunciados por la mandataria federal para el puerto de Lázaro Cárdenas.