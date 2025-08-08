De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 11

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el IMSS detectaron 14 mil 455 empresas prestadoras de servicios especializados que incumplen con sus obligaciones patronales, por lo que las exhortaron a regularizar su situación.

En caso de no hacerlo, corren el riesgo de perder su registro en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse), además de ser sujetas de sanciones fiscales, advirtieron las instituciones.

En un comunicado conjunto, puntualizaron que luego de hacer un cruce de información entre el Repse y los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social, identificaron a los contratistas que han incumplido obligaciones en materia de seguridad social.