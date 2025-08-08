Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 10

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno publicó ayer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos generales para la planeación del procedimiento de contratación consolidada de medicamentos y demás insumos para la salud correspondientes a los ejercicios fiscales de 2027 y 2028, con el objetivo de garantizar eficiencia, transparencia y mejores condiciones para el Estado en las contrataciones públicas.

El documento, firmado por la secretaria Raquel Buenrostro Sánchez, busca asegurar que el proceso de adquisición de insumos médicos se realice bajo los principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y que se obtengan las mejores condiciones disponibles en el mercado en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.

Los lineamientos establecen un calendario detallado para las etapas clave del proceso. La Secretaría de Salud deberá iniciar el 1º de septiembre de 2025 la elaboración del diagnóstico de necesidades del sector salud, el cual deberá estar concluido a más tardar el 30 de noviembre. Posteriormente, del 1º de diciembre de 2025 al 31 de enero de 2026 se realizará la integración y validación de los requerimientos por parte de las instituciones del sector salud. La investigación de mercado estará a cargo de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) y se llevará a cabo del 1º de febrero al 15 de marzo de 2026.