Viernes 8 de agosto de 2025, p. 10
El gobierno federal prohibirá una serie de sustancias químicas nocivas para la salud, en particular plaguicidas que han sido prohibidos en otros países, adelantó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultada en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional sobre el glifosato, afirmó que se exploran opciones para reemplazar gradualmente sustancias tóxicas, pero evitó referirse directamente a dicho químico.
El director de Bayer México, Manuel Bravo Pereyra, defendió frente a Sheinbaum la seguridad del glifosato y dijo que su uso ha sido aprobado en otros países.
La mandataria explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la instancia que define, con base en evidencia científica, qué productos pueden seguir utilizándose y cuáles deberán eliminarse. En los próximos días, agregó, se dará a conocer el listado de sustancias que serán retiradas del mercado nacional.
“Ya está por publicarse –lo vamos a traer en la mañanera– una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos para la salud y que se van a prohibir en México. Están prohibidos en muchísimos otros lugares del mundo, incluido Estados Unidos, y aquí no se había hecho”, dijo.
Aclaró que, en ciertos casos, no se aplicará una prohibición inmediata, sino que se impulsará una sustitución progresiva en coordinación con instituciones públicas y empresas del sector agrícola para transitar hacia opciones menos dañinas para la salud y el medio ambiente.
En ese contexto, Bravo Pereyra señaló que las principales agencias regulatorias del mundo –incluida la Cofepris, así como las de Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa– han confirmado la seguridad del glisofato cuando se utiliza conforme a las instrucciones de la etiqueta.
El glifosato es una de las principales herramientas que tienen los agricultores en México y en el mundo para controlar las malezas, declaró Bravo.
Bayer y otras empresas han estado buscando nuevos modos de acción herbicida que ayuden a los agricultores a moverse hacia moléculas aún más benéficas para el medio ambiente, como lo es hoy el glifosato, aseguró.