Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 10

El gobierno federal prohibirá una serie de sustancias químicas nocivas para la salud, en particular plaguicidas que han sido prohibidos en otros países, adelantó ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Consultada en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional sobre el glifosato, afirmó que se exploran opciones para reemplazar gradualmente sustancias tóxicas, pero evitó referirse directamente a dicho químico.

El director de Bayer México, Manuel Bravo Pereyra, defendió frente a Sheinbaum la seguridad del glifosato y dijo que su uso ha sido aprobado en otros países.

La mandataria explicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) es la instancia que define, con base en evidencia científica, qué productos pueden seguir utilizándose y cuáles deberán eliminarse. En los próximos días, agregó, se dará a conocer el listado de sustancias que serán retiradas del mercado nacional.

“Ya está por publicarse –lo vamos a traer en la mañanera– una serie de productos que se ha demostrado que son dañinos para la salud y que se van a prohibir en México. Están prohibidos en muchísimos otros lugares del mundo, incluido Estados Unidos, y aquí no se había hecho”, dijo.