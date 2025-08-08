Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

El gobierno federal anunció ayer inversiones superiores a los 12 mil millones de pesos por parte de tres empresas farmacéuticas multinacionales y una mexicana. El objetivo es fortalecer la producción nacional de medicamentos, impulsar la innovación y generar más de 3 mil empleos directos especializados y 20 mil indirectos en el país.

El Plan México va viento en popa , celebró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina en Palacio Nacional. La mandataria subrayó que su administración está comprometida para atraer inversión productiva que promueva el desarrollo social, científico y tecnológico.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, explicó que estas inversiones forman parte de una estrategia nacional para garantizar la capacidad de respuesta del país ante emergencias sanitarias. Destacó que no sólo representan un impulso económico, sino una vía para garantizar el acceso a la salud.

El secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, detalló que las inversiones provienen de las trasnacionales Boehringer Ingel-heim, Bayer y AstraZeneca, así como de la empresa mexicana Carnot Laboratorios. Resaltó que los recursos servirán para ampliar la infraestructura productiva, fomentar la investigación clínica, incorporar nuevas tecnologías y avanzar en la digitalización, lo que posicionará a México como un actor clave en la industria farmacéutica regional.

Juan Augusto Muench Castañeda, director general de Boehringer Ingelheim para México, Centroamérica y el Caribe, informó que su empresa invertirá 3 mil 500 millones de pesos para convertir su planta de Xochimilco en la más grande del mundo en producción de tabletas. Desde ahí se exportarán medicamentos a 40 países y se generarán mil 800 empleos directos y 15 mil indirectos.