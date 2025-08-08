▲ Armando Contreras, director del INEA, aseguró que por primera vez la cifra de mexicanos que no saben leer ni escribir está en menos de 4 por ciento y en diciembre bajará todavía más. Foto Yazmín Ortega

Alexia Villaseñor y Laura Poy

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 9

México podrá declararse territorio libre de analfabetismo en diciembre próximo y obtener bandera blanca, afirmó Armando Contreras Castillo, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), pues disminuirá de 4.1 a 3.82 por ciento la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir.

Reduciremos los números absolutos de 4 millones 127 mil a 3 millones 906 mil, lo que nos daría un índice de 3.82 por ciento, el cual sería irreversible. Cumpliríamos con la meta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de proclamar al país territorio libre de analfabetismo , aseguró. Hasta el pasado 28 de julio se ha alfabetizado con certificación a 58 mil 397 personas, pero aún tenemos a 4 millones 38 mil 439 que no saben leer ni escribir. Pese a ello, por primera ocasión rebasamos hacia abajo el umbral del 4 por ciento de analfabetismo. Hoy ya tenemos 3.95 por ciento .

En entrevista con La Jornada, indicó que el INEA ha logrado matricular este año a 852 mil 800 personas que buscaron concluir su educación básica o aprender a leer y escribir. Esta cifra, aseveró, supera los 650 mil atendidos cada año en promedio en administraciones pasadas. Admitió que poco más de 15 por ciento de inscritos en el INEA no concluyen su alfabetización por cualquier razón , lo que representa cerca de 36 mil personas, de un total de 226 mil.

En estos casi 44 años se ha atendido a alrededor de 31 millones de mayores de 15 años. Es decir, 13 millones 260 mil se han alfabetizado por medio del INEA. Otros 6 millones 700 mil concluyeron su primaria y 11 millones 370 mil, la secundaria. A este paso, necesitaríamos alrededor de 40 años para erradicar el rezago educativo en el país, sin contar los 23 millones 600 mil mayores de 20 años que no han iniciado o concluido el bachillerato , explicó.

Reconoció que el desafío para atender el rezago educativo en el país es enorme. A la fecha, 7 millones 539 mil 494 mayores de 15 años no han concluido la primaria, lo que representa 7.5 por ciento de la población de este rango de edad. Tampoco han terminado la secundaria 15 millones 854 mil 155 (15.7 por ciento) mayores de 15 años, además de quienes no cuentan con educación media superior. Por ello, el rezago educativo en México impacta a 51 millones 173 mil personas, que son justo 50 por ciento de los mayores de 15 años .