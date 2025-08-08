Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 8

La Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió 65 juicios de inconformidad contra la elección de dos magistrados de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), derivadas de los comicios judiciales. Estos recursos fueron interpuestos por distintos ciudadanos, dos candidatos, la organización civil Consejo Nacional de Litigio Estratégico y hasta el Partido Acción Nacional.

En total, suman al menos 67 recursos de este tipo presentados ante el máximo tribunal. Sin embargo, uno ya fue desechado el pasado martes porque la Corte aclaró que la ley permite promoverlos sólo a quienes fueron candidatos, por lo que se prevé que la mayoría sean desechados.

Los recursos, publicados ayer en listas judiciales, fueron admitidos a trámite por la ministra presidenta, Norma Lucía Piña, y, debido a su volumen, se distribuyeron entre los nueve ministros para su resolución.