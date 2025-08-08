Política
El IMSS-Bienestar avanza en todo el país: Sheinbaum

La meta es salud universal, gratuita y de calidad, publicó en Internet

 
Periódico La Jornada
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo ayer un encuentro en Palacio Nacional con gobernadoras y gobernadores para evaluar el progreso del programa IMSS-Bienestar, como parte de la estrategia federal para garantizar el acceso a servicios médicos. La transformación avanza con salud universal, gratuita y de calidad, escribió la mandataria en su cuenta de X tras la reunión.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, detalló que el encuentro forma parte de una serie de reuniones mensuales para dar seguimiento al despliegue del nuevo modelo de salud pública, que busca integrar gradualmente los servicios estatales al esquema del IMSS-Bienestar. Vamos avanzando de manera extraordinaria, afirmó al término del encuentro.

Durazo señaló que durante la sesión se abordaron distintos temas, como el abasto de medicamentos y la planeación de infraestructura hospitalaria para 2026 y 2027. Subrayó que uno de los objetivos centrales es iniciar la consolidación de un sistema de salud nacional unificado en los próximos dos años.

En el caso de Sonora, agregó, se discutieron proyectos específicos para la entidad, incluyendo la construcción en curso de un hospital general del IMSS. Esta obra representa una inversión de 2 mil 500 millones de pesos y es considerada una de las piezas fundamentales para fortalecer la cobertura médica en el estado.

Asistieron, entre otros, las y los gobernadores de Sonora, Tabasco, Puebla, Veracruz, estado de México, Zacatecas, Baja California Sur, Hidalgo, San Luis Potosí, Baja California y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

