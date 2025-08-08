Néstor Jiménez y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 6

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer el nuevo modelo de credencial para votar, que incorpora la fotografía en ambas caras, así como innovaciones tecnológicas para fortalecer las medidas de seguridad, como un código QR de mayor densidad, así como un distintivo táctil para personas con debilidad visual.

La intención del órgano es concretar la licitación para contratar a una nueva empresa que estará encargada de la producción mínima de 90 mil micas al día, la cual comenzará en junio de 2026, en vísperas del inicio del proceso electoral de 2027.

Otros cambios son incluir recuadros con microtexto y elementos ópticamente variables; remplazar las tintas de seguridad visibles e invisibles con tintas termocromáticas, termorreactivas o infrarrojas; diseño de seguridad de alta resolución , expuso el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores. También integrará códigos bidimensionales QR de alta densidad o datagramas al reverso de la mica para el almacenamiento y acceso rápido de la información.