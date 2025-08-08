Viernes 8 de agosto de 2025, p. 6
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó ayer el nuevo modelo de credencial para votar, que incorpora la fotografía en ambas caras, así como innovaciones tecnológicas para fortalecer las medidas de seguridad, como un código QR de mayor densidad, así como un distintivo táctil para personas con debilidad visual.
La intención del órgano es concretar la licitación para contratar a una nueva empresa que estará encargada de la producción mínima de 90 mil micas al día, la cual comenzará en junio de 2026, en vísperas del inicio del proceso electoral de 2027.
Otros cambios son incluir
recuadros con microtexto y elementos ópticamente variables; remplazar las tintas de seguridad visibles e invisibles con tintas termocromáticas, termorreactivas o infrarrojas; diseño de seguridad de alta resolución, expuso el consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores. También integrará códigos bidimensionales QR de alta densidad o datagramas al reverso de la mica para el almacenamiento y acceso rápido de la información.
Desde su creación en 1992, la credencial para votar
ha evolucionado hasta convertirse en el medio de identificación más confiable y seguro del país, por lo que su actualización es indispensable para enfrentar desafíos actuales, reforzar medidas contra la falsificación y mantenerse a la vanguardia a escala mundial, apuntó la consejera Carla Humphrey.
Su compañera Dania Ravel recordó que la credencial
también cumple un papel fundamental fuera del ámbito electoral: es el medio de identificación oficial más extendido en México, lo que la convierte en un puente de acceso a múltiples servicios públicos y privados, por lo que es primordial incorporar tecnologías avanzadas y medidas de seguridad robustas.
De momento no se le agregarán nuevos datos, como si una persona es donadora de órganos o su autoadscripción de género o de pertenencia a un grupo o población indígena, temas que siguen en discusión. También sigue en análisis incorporar lenguaje braille.
Por otra parte, el Consejo General negó la petición de la organización Personas Sumando 2025 AC, que busca crear el partido Somos México, impulsado por ex funcionarios del INE y promotores de la ex candidata presidencial Xóchitl Gálvez en 2024. La agrupación pretendía recibir donaciones con tarjetas bancarias, para lo cual consultó al órgano electoral. Humphrey recalcó que la respuesta es negativa al no poderse comprobar el origen de los destinos ni la cuenta de origen. El criterio, explicó, no es prohibir el uso de tecnología, sino garantizar la trazabilidad de los recursos utilizados.