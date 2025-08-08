De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 6

Los líderes de los partidos tienen el monopolio de 200 asientos en la Cámara de Diputados y de 32 en el Senado, designados por la vía plurinominal, sostuvo el titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, quien se pronunció por inventar un sistema de partidos nuevo, sin los vicios que hay ahora .

Propuso que ese nuevo sistema tenga el propósito de que los partidos sean más responsables, pero no en general, sino frente a sus propios afiliados .

Planteó cambiar el actual sistema político por uno que responda al momento actual del país y dejó en claro que de él no tenemos nada que conservar .

Al participar en el pódcast semanal de Morena, difundido ayer por la tarde, aclaró que la reforma en la materia no tiene la intención en particular de analizar un sistema de plurinominales, sino permitir la representación popular en los distintos órganos.