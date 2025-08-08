▲ Guillermo Santiago Rodríguez, representante de Morena ante el INE, y las consejeras Norma de la Cruz Magaña y Rita López Vences, en la sesión extraordinaria de ayer. Foto Luis Castillo

Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 6

La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, mostró interés en trabajar con la comisión gubernamental encargada de confeccionar la iniciativa de reforma electoral. Consideró que este acercamiento no vulnera la autonomía del instituto y, además, nada prohíbe al órgano entregar una propuesta técnica y fomentar el diálogo con la instancia encabezada por Pablo Gómez.

¿Que si vamos a buscar al señor Pablo Gómez? Por supuesto, hay que buscarlo, hay que acercarnos a ver cuál es el programa de trabajo para poder participar e incidir y pedir espacio para estar por ahí. No es una falta a la autonomía ni independencia buscar cómo sí incidir y sí proporcionarles la información que se requiera en nuestro carácter técnico para que sea tomada en cuenta , comentó a la prensa.

Aunque uno de los puntos expuestos por el Ejecutivo es reducir el costo del sistema, la consejera anticipó que la solicitud presupuestal del INE para el año entrante es totalmente defendible , para atender proyectos fijos como la organización de los comicios, la producción de la credencial para votar y la seguridad de los datos contenidos en el padrón, por ejemplo.

Habría que tener la claridad de un presupuesto que corresponda a las necesidades reales de este instituto; los proyectos que no podemos dejar de hacer, como la emisión de la credencial para votar. No podemos dejar de atender a los entre 12 y 15 millones de mexicanos en los 890 módulos que tenemos en el país , indicó.

Para el año en curso, el INE ejerce una bolsa presupuestal de alrededor de 20 mil millones de pesos. Aparte, se entregaron casi 8 mil millones como prerrogativas a partidos políticos nacionales.