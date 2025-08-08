Enrique Méndez y Fernando Camacho

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 5

La inmunidad constitucional (fuero) de la que gozan funcionarios y legisladores ha entrado en un proceso de degradación , que debe pararse con la reforma que propone suprimir esa figura y proteger sólo las opiniones y el voto de senadores y diputados, expuso el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar.

Un día después de que en la sesión de la Comisión Permanente se exhortó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, a comparecer ante la Fiscalía de Campeche –que lo acusa de presunto uso indebido de atribuciones y peculado–, Ramírez Cuéllar recordó que, como diputado en la 64 Legislatura, tenía que ir a firmar al reclusorio por irrumpir a caballo en la Cámara, el 10 de diciembre de 2005.

Por esa acción se le declaró responsable de motín y daño en propiedad ajena, y posteriormente se le impuso la medida precautoria de acudir al juzgado firmar cada semana. Y tenía fuero. Así que es compatible ocupar un cargo y estar sujeto a proceso , indicó.