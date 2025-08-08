Rubicela Morelos Cruz

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 5

Cuernavaca, Mor., La dirigencia nacional de Morena anunció, en una asamblea realizada en esta ciudad, que a partir del 17 de agosto se iniciará la creación de los comités seccionales de defensa de la Cuarta Transformación (4T) en todo el país.

En otro orden de ideas, militantes del partido guinda señalaron que la oposición (Prian) pretende generar división al interior de Morena, buscando instalar la percepción de que somos iguales . Sin embargo, aseguraron que nada más alejado de la realidad; ellos se dedicaron a saquear este país y a traicionar al pueblo de México. Nosotros nunca .

Afirmaron que no es la primera campaña de la derecha que enfrentan, pero subrayaron que “la ciudadanía tiene muy claro que somos distintos, y que aquí hay un proyecto para la gente. Tenemos una presidenta, Claudia Sheinbaum, con autoridad moral y liderazgo.

Por muchas campañas de desprestigio que intenten, no van a debilitar el proyecto de la 4T, porque está anclado allá abajo, con la gente , agregaron los morenistas.

La dirigencia nacional morenista reprochó que esta campaña no está dirigida únicamente contra el secretario de Organización de Morena, hijo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, sino que es parte de una estrategia sistemática. “Es evidente que hay una campaña, y no sólo en su contra (Andrés). Se está intentando instalar una narrativa, y es: ‘todos son iguales’”, denunciaron.