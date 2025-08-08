Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Viernes 8 de agosto de 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó ayer que haya pausado sus encuentros con los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, por los recientes señalamientos que ambos han enfrentado. A pregunta expresa sobre este tema, la mandataria aclaró: no, nada que ver. Están de vacaciones. Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso .

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria adelantó que en los próximos días se reunirá con ambos coordinadores para delinear la agenda legislativa que impulsará el Ejecutivo en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia en septiembre. Sí, en estas dos semanas no nos hemos reunido y ya lo vamos a hacer pronto para trabajar el plan para septiembre , añadió.

Sheinbaum subrayó que la falta de encuentros con los líderes legislativos de Morena no tiene ninguna relación con los señalamientos que han enfrentado, sino que obedece al hecho de que están en su periodo vacacional. Vamos muy bien , destacó, y reiteró que en el movimiento de la Cuarta Transformación hay mucha unidad .

Entre las prioridades destacadas por Sheinbaum para el próximo periodo legislativo, se encuentra la aprobación de leyes vinculadas con la reforma al Poder Judicial, enfocadas en hacer más eficientes los procesos. Subrayó que no sólo se trata de elegir a jueces y magistrados por voto popular, sino de transformar el funcionamiento del sistema de justicia.