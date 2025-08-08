Los coordinadores están de vacaciones, argumentó
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 5
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó ayer que haya pausado sus encuentros con los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, por los recientes señalamientos que ambos han enfrentado. A pregunta expresa sobre este tema, la mandataria aclaró:
no, nada que ver. Están de vacaciones. Ya nos vamos a reunir para el inicio del nuevo periodo del Congreso.
En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria adelantó que en los próximos días se reunirá con ambos coordinadores para delinear la agenda legislativa que impulsará el Ejecutivo en el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso, que inicia en septiembre.
Sí, en estas dos semanas no nos hemos reunido y ya lo vamos a hacer pronto para trabajar el plan para septiembre, añadió.
Sheinbaum subrayó que la falta de encuentros con los líderes legislativos de Morena no tiene ninguna relación con los señalamientos que han enfrentado, sino que obedece al hecho de que están en su periodo vacacional.
Vamos muy bien, destacó, y reiteró que en el movimiento de la Cuarta Transformación
hay mucha unidad.
Entre las prioridades destacadas por Sheinbaum para el próximo periodo legislativo, se encuentra la aprobación de leyes vinculadas con la reforma al Poder Judicial, enfocadas en hacer más eficientes los procesos. Subrayó que no sólo se trata de elegir a jueces y magistrados por voto popular, sino de transformar el funcionamiento del sistema de justicia.
El Poder Ejecutivo prepara la entrega del paquete económico 2026, que deberá presentar ante el Congreso el 8 de septiembre, y trabaja en una nueva Ley de Aduanas.
La Presidenta también hizo un llamado a los legisladores de Morena y aliados a mantener el contacto con la ciudadanía y continuar informando sobre los avances legislativos.
La Cuarta Transformación está fuerte, enfatizó, defendiendo que el vínculo con el pueblo es la base para consolidar los cambios impulsados por su gobierno.
Respecto al viaje a Europa de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con motivo de su cumpleaños, Sheinbaum opinó que todos tienen derecho a tomar vacaciones, aunque remarcó que debe prevalecer la sencillez en quienes ocupan cargos públicos.
Ya he dicho mi opinión: humildad en el ejercicio del servicio público, expresó, tras señalar que ya ha hablado del tema en ocasiones anteriores. La gira de Sansores ha generado críticas, en medio de imágenes recientes de otros dirigentes de Morena vacacionando en el extranjero.