o es la primera vez que la presidenta Claudia Sheinbaum pregunta dónde quedaron los abundantes excedentes petroleros obtenidos por los gerentes neoliberales de Los Pinos (especialmente en los tiempos blanquiazules de cambio , con Vicente Fox, y para que vivamos mejor , con Felipe Calderón). La respuesta genérica es que se despilfarraron en la creación de muchísimas plazas de alto nivel en la burocracia dorada (a todos los amigos les abrieron espacio), en el faraónico ritmo de vida de los funcionarios de alto nivel y, desde luego, en corrupción.

Lo cierto es que esos abundantes recursos (especialmente los obtenidos durante la docena trágica panista) se destinaron a todo tipo de excesos y tropelías, y no al crecimiento y desarrollo del país. De hecho, se estima que sólo en los sexenios de Fox y Calderón se crearon más de 100 mil plazas en la burocracia dorada (sin cumplir con el perfil, pero con altísimos salarios y prestaciones) con el fin de incorporar a todo tipo de amigos y cómplices del régimen que a los mexicanos prometió cambio y vivir mejor .

A mediados de 2018, La Jornada (Carolina Gómez Mena) dio cuenta de lo anterior: La Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Públicos señaló que el incremento en plazas altas y las alzas salariales de este sector ocurrieron desde el gobierno de Vicente Fox y se mantuvieron en las administraciones posteriores. Fox triplicó la estructura de alto rango y el nivel de salario se modificó por este cambio de estructura directiva. Así, los sueldos se incrementaron entre 200 y 250 por ciento para ese grupo. Además, las compensaciones diversas se multiplicaron, por lo que los altos y medios funcionarios han llegado a percibir mucho más de su sueldo base. Muchas de las plazas se han cubierto con base en compromisos políticos y no por capacidades .