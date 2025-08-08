¿Es posible una teoría economía crítica? Libro de Márkus et al. critica a El capital de Marx y pone en duda la viabilidad del comunismo (20a entrega)
yörgy Márkus (GM), János Kis (JK) y György Bence (GB), (GMJKGB), coautores de How is Critical Economic Theory possible? (HCETP), examinan dos objeciones: 1) que Marx (Mx) no intentó delinear un modelo operativo de la economía socialista (SCL), y 2) aun cuando la reconstrucción de ellos sea exitosa, ello no afecta la evaluación de la teoría económica de Mx en su conjunto. Sostienen que ambas objeciones se pueden resolver considerando las espaciales intenciones críticas detrás de las enseñanzas de Mx sobre teoría económica, pues El capital no es sólo otra teoría económica; es una crítica de la economía política. Su teoría económica es una teoría crítica (TC) que, además de mostrar cómo funciona el capitalismo (CPL), también exhibe su irracionalidad económica ineludible y las consecuencias negativas de su funcionamiento. Su TC se propone explorar las posibilidades teóricas de transformar el CPL y las fuerzas sociales que han sido movilizadas por el propio sistema para llevar a cabo dicha transformación, y esta intención crítica tiene sentido sólo contra un esquema general de un sistema social que es capaz de llevar a cabo la tarea universal de los sistemas económicos de manera racional con base en las condiciones históricas creadas por el CPL, evitando la reificación y la alienación que el CPL conlleva. Mx estableció los principios operacionales de un sistema económico centralizado que funciona sobre la base de una contabilidad directa de los costos sociales en términos de tiempo de trabajo (TTr). Si aceptamos que su teoría económica crítica del CPL presupone metodológicamente una concepción positiva del SCL, entonces no podemos considerar irrelevantes los argumentos esgrimidos contra una economía centralizada con base en el TTr. Si la concepción positiva es defectuosa, la teoría de Mx no podría proveer lo que una TC debe proveer. La teoría económica crítica (TEC) de Mx basada en la TVTr no alcanzó su propósito. Se preguntan si acaso esto significa que su ambición misma, el desarrollo de una TEC, es una idea mal orientada. ¿Sería posible mantener el objetivo y buscar nuevas herramientas teóricas para alcanzarlo? No vemos razón, dicen, para no contestar esta pregunta afirmativamente. En términos lógicos puros, no es posible excluir que las demandas metodológicas de una TEC puedan ser satisfechas sobre una base teórica diferente. Pero no es claro cuáles son estos requerimientos que Mx no especificó, pues siempre se mantuvo en la TVTr. Señalan que la pregunta les surgió al criticar la concepción de Mx de la economía SCL y que se vuelve por ello problemático si teníamos por ello derecho a cuestionar la TVTr.
No hay duda, sostienen, que Mx quería establecer un TEC que mostrara la irracionalidad necesaria de la economía CPL y destacar la posibilidad de su transformación revolucionaria. Por tanto, no puede ser indiferente qué ideas tenía Mx sobre la economía SCL y si éstas son sustentables. Pero esto no sugiere que examinar el techo de un edificio para establecer si sus cimientos son sólidos sea un procedimiento válido. ¿Es una TEC posible del todo? Si tal teoría no es posible, entonces el SCL como se entiende en la tradición marxista también se vuelve imposible, pues no sería razonable sostener que una TE tuviera un rol especial en el pensamiento socialista. Lo único que podría sostenerse es que, además de las perspectivas de filosofía de la historia, es necesario poner atención a su realismo económico y tendríamos que renunciar a la convicción de Mx de que la amplia gama de relaciones sociales existentes debe también entenderse a través de la hechura institucional de la economía y su dinámica conductual debida a la naturaleza específica de la sociedad CPL; que la materia de la transformación revolucionaria puede encontrarse empezando con una investigación económica. En este caso, “el desacuerdo en la TE marxista debe verse como consecuencia de las debilidades esenciales del proyecto original: la intención auténtica de la TEC sólo puede ser defendida por alguien que permanezca comprometido con las tesis y supuestos de la TVTr que han sido refutados hace mucho tiempo, tanto por la disciplina de la economía como por el desarrollo del mundo de la economía mundial real”. Y añaden: tanto el cambio horizontal (el joven Mx versus el Mx tardío; los Grundrisse versus El capital) dejan ver con claridad que el rol privilegiado de las ciencias económicas en la crítica socialista del CPL no puede seguirse sosteniendo y que las partes sobre TE pierden su interés especial incluso en el pensamiento marxiano, de manera que nuestras objeciones a la elusión en el marxismo corriente de los problemas económicos quedaría como una mera formalidad. Pero si no queremos aceptar estas consecuencias y sostenernos en la convicción que inspiró toda la obra de Mx, que la teoría SCL sólo puede demostrar en la práctica su relevancia a nivel de la historia mundial, si sus tesis están exitosamente fundadas en la TE, entonces tenemos que proponernos clarificar primero la idea de una TEC. Aclarar las condiciones lógicas límite de la realización de una TEC, para ver después si hay esperanza de que estas condiciones ocurran al nivel de desarrollo actual de las TE, de las realidades económicas y los movimientos sociales. El hecho de que Mx no haya elaborado los principios de metodología crítica no es el único obstáculo para clarificar el concepto de TEC. Pero al ver cómo Mx evalúa los resultados sustantivos de su propia investigación, nos veremos inclinados a dudar si estamos viendo la aplicación de una metodología crítica especial, pues Mx valoró sus logros con los criterios regulares de las ciencias teóricas. Consideró la superioridad de la TE de El capital respecto a cualquier teoría clásica de economía política por su más estricta consistencia lógica y por su mayor poder explicativo. Dice que en la Contribución a la crítica de la economía política una importante visión de las relaciones sociales se expone científicamente por primera vez. ¿Cuáles son las novedades de esta visión? En carta a Engels, dice que los mejores puntos de El capital son: 1. El doble carácter del Tr, y 2. El tratamiento de la plusvalía sin importar sus formas como ganancia, interés, renta de la tierra, etc. En otro lado añade:
Por primera vez los salarios se muestran como la forma irracional externa de una relación escondida.
