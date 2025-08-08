G

yörgy Márkus (GM), János Kis (JK) y György Bence (GB), (GMJKGB), coautores de How is Critical Economic Theory possible? (HCETP), examinan dos objeciones: 1) que Marx (Mx) no intentó delinear un modelo operativo de la economía socialista (SCL), y 2) aun cuando la reconstrucción de ellos sea exitosa, ello no afecta la evaluación de la teoría económica de Mx en su conjunto. Sostienen que ambas objeciones se pueden resolver considerando las espaciales intenciones críticas detrás de las enseñanzas de Mx sobre teoría económica, pues El capital no es sólo otra teoría económica; es una crítica de la economía política. Su teoría económica es una teoría crítica (TC) que, además de mostrar cómo funciona el capitalismo (CPL), también exhibe su irracionalidad económica ineludible y las consecuencias negativas de su funcionamiento. Su TC se propone explorar las posibilidades teóricas de transformar el CPL y las fuerzas sociales que han sido movilizadas por el propio sistema para llevar a cabo dicha transformación, y esta intención crítica tiene sentido sólo contra un esquema general de un sistema social que es capaz de llevar a cabo la tarea universal de los sistemas económicos de manera racional con base en las condiciones históricas creadas por el CPL, evitando la reificación y la alienación que el CPL conlleva. Mx estableció los principios operacionales de un sistema económico centralizado que funciona sobre la base de una contabilidad directa de los costos sociales en términos de tiempo de trabajo (TTr). Si aceptamos que su teoría económica crítica del CPL presupone metodológicamente una concepción positiva del SCL, entonces no podemos considerar irrelevantes los argumentos esgrimidos contra una economía centralizada con base en el TTr. Si la concepción positiva es defectuosa, la teoría de Mx no podría proveer lo que una TC debe proveer. La teoría económica crítica (TEC) de Mx basada en la TVTr no alcanzó su propósito. Se preguntan si acaso esto significa que su ambición misma, el desarrollo de una TEC, es una idea mal orientada. ¿Sería posible mantener el objetivo y buscar nuevas herramientas teóricas para alcanzarlo? No vemos razón, dicen, para no contestar esta pregunta afirmativamente. En términos lógicos puros, no es posible excluir que las demandas metodológicas de una TEC puedan ser satisfechas sobre una base teórica diferente. Pero no es claro cuáles son estos requerimientos que Mx no especificó, pues siempre se mantuvo en la TVTr. Señalan que la pregunta les surgió al criticar la concepción de Mx de la economía SCL y que se vuelve por ello problemático si teníamos por ello derecho a cuestionar la TVTr.