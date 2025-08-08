▲ INVERSIONES EXTRAORDINARIAS DE FARMACÉUTICAS. En la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció inversiones extraordinarias de firmas de la industria farmacéutica, para impulsar la soberanía sanitaria nacional al modernizar la infraestructura productiva y favorecer el abastecimiento, tanto en el mercado interno como el internacional . Foto Presidencia

l estilo presidencial de Claudia Sheinbaum es distinto al de su antecesor en ciertas expresiones (más frío y directo, sin abundancia retórica ni tanta recurrencia a la historia), pero sustentado en el mismo ideario cuatroteísta y con un compartido inventario de adversarios electorales e ideológicos, a los que la científica puede dirigir dardos oratorios eficaces.

Sin embargo, con lentitud y sin aspavientos, Sheinbaum ha ido desmarcándose y confrontando alguna parte de la herencia que se ha pretendido reciba. Por ejemplo, debido a la presión de Donald Trump, en buena medida, ha extinguido la premisa de abrazos, no balazos , para entrar a un combate abierto contra ciertos grupos e intereses del crimen organizado.

En lo político, está sosteniendo una campaña de erosión contra los dos líderes legislativos enjaretados, Ricardo Monreal y Adán Augusto López Hernández, cuya suerte operativa habrá de conocerse en ruta hacia el siguiente periodo ordinario de sesiones de las cámaras, en septiembre. ¿Coronará la Presidenta lo hasta ahora dicho y visto, con la sustitución del par que le ha regateado apoyo?

En lo partidista, la Presidenta no ha disminuido la intensidad de su crítica a los vacacionistas de lujo y ostentación, sin nombrar a Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, pero sin necesidad de que lo haga. En ese esquema de reducción de poder del hijo con pretensiones de heredero del legado paterno, Sheinbaum está marcando una raya que podrá servir para contener las pretensiones de maximato delegado, sobre todo a la hora de las candidaturas de 2027.

También es notable un mayor corrimiento explícito hacia poderes empresariales nacionales y extranjeros (López Obrador también sostenía tratos ventajosos para grandes capitales, pero con mejor encubrimiento oratorio). El Plan México es una confesión de fe neoliberal, con pretexto del arancelismo trumpista, coordinada por Altagracia Gómez, heredera (también) de una fortuna potenciada durante el salinismo y beneficiada por el Fobaproa. Los grandes negocios corren por esta vía.