Acción ante Israel
a humanidad digna de tal nombre ve estupefacta cómo sus gobiernos se desentienden del atroz holocausto palestino. Un genocidio contra reloj que se burla de los exhortos y las medidas insustanciales. Tiempo es de exigir y aplicar toda la presión real posible a Israel para que cese el fuego, permita la ayuda y se repliegue, con un bloqueo total a esa nación: diplomático, comercial, financiero y cultural, y un repudio franco a todo país y gobierno que lo provea de fondos, armas, equipo, proyectiles y logística militar.
David Márquez Ayala
Con Córdova, la SCJN se consagra como nefasta
El amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Lorenzo Córdova Vianello es parte del adiós despechado de un grupo que históricamente será inscrito como nefasto. Lo sabían, porque no son inocentes, que la Corte que ellos formaron entrará en el recuento como discriminadora. Pero no todas las cortes han sido iguales. Hace 92 años, la Cπorte otorgó un amparo a José Revueltas, Federico Camps Trujillo y Manuel Rodríguez al negar la procedencia de sedición y ultraje al presidente Pascual Ortiz Rubio en una manifestación comunista. Celebraban la victoria del pueblo ruso con todas las protestas al gobierno mexicano. El ministro Salvador Urbina de aquella época le dio vueltas al asunto y los amparó al negar los delitos. Los otros cuatro ministros lo apoyaron para configurar la ejecutoria número 14. En la sensibilidad de un jurista, no es lo mismo discriminar indígenas, que celebrar, aunque sea con acusaciones a un gobierno, los grandes triunfos de un pueblo.
Tere Gil
Reforma electoral, una oportunidad
Sin duda, es necesaria la reforma electoral impulsada por la Presidenta de la República, la que encontrará partidarios y opositores empezando por los partidos políticos, sobre todo cuando se plantee la reducción de las escandalosas prerrogativas que hoy perciben (más de 7 mil millones) y la eliminación o reducción de las candidaturas plurinominales.
Es importante que dicha reforma se ponga a consideración de toda la población y que no sólo se escuche en los foros que se realizarán, sino que se tome en cuenta lo que ahí se proponga.
Puede haber hoy la oportunidad de que los actores principales sean las organizaciones populares y demás sectores, y no sólo los partidos como únicos beneficiarios, a los que habrá que quitar el monopolio de las candidaturas y dar facilidad y apertura total a las independientes, con los mismos recursos para estar en igualdad de circunstancias.
Asimismo, recortar los tiempos para solicitar el registro de nuevos partidos, otorgar recursos a las nuevas agrupaciones políticas nacionales y que puedan participar por sí mismas en los procesos electorales, y conceder un porcentaje de plurinominales a independientes que hayan obtenido mayor porcentaje de votación.
En fin, muchas propuestas más seguramente saldrán en este proceso y será primordial la participación de organizaciones sociales, campesinas, sindicales, de pueblos originarios, etcétera, para no desperdiciar la oportunidad de dar voz a quienes hasta hoy no la han tenido si se quiere dar pasos hacia una transformación de fondo en el ámbito electoral.
Benito Mirón Lince
Hiroshima y Nagasaki: ocho décadas de horror
Hace 80 años, el cielo se abrió con fuego sobre Hiroshima. Tres días después, Nagasaki siguió el mismo destino: carne fundida, niños deshechos, ciudades borradas del mapa en segundos. No fue justicia, no fue necesidad. Fue una demostración de poder: el nacimiento del infierno por manos humanas.
Las bombas no sólo desgarraron cuerpos: también dejaron almas errantes, piel que aún supura en la memoria. Quienes sobrevivieron no vivieron: cargaron cicatrices imborrables, enfermedades sin nombre, pesadillas sin fin.
Estados Unidos lo hizo con frialdad. Con cálculo. No pidió perdón, no lo hará. Ochenta años después, sigue vendiendo muerte, desatando guerras, sembrando odio donde pone la bandera. No ha cambiado. No aprendió.
El país que incendió el mundo con átomos es el mismo que hoy sonríe mientras aprieta el gatillo en otras tierras. Hiroshima y Nagasaki no fueron el final, sino el principio de una era donde el poder vale más que la vida.
El tiempo no borra una herida que nunca cerró. La humanidad recuerda, tiembla, llora. Y aún pregunta: ¿cuántos muertos hacen falta para que un imperio se sacie?
Carlos Fernando Cárdenas Amaro
Invitación
¿Sabes cómo se hace el papel picado artesanal?
Visita la exposición Amaquetzalli en la Casa del Virrey de Mendoza, una muestra de un taller familiar de papel picado artesanal.
Recorre sus dos salas y conoce el proceso de elaboración del papel picado, así como diferentes materiales en que se puede emplear esta técnica tradicional.
Acude hasta el 15 de agosto de martes a sábado, de 12 a 18 horas, en Juárez 15, esquina Guadalupe Victoria, Centro de Tlalpan, Ciudad de México. Entrada libre.
Invitan: Casa del Virrey de Mendoza, Biblioteca Pública Carlos Payán y Grupo Tequio.