Acción ante Israel

L

a humanidad digna de tal nombre ve estupefacta cómo sus gobiernos se desentienden del atroz holocausto palestino. Un genocidio contra reloj que se burla de los exhortos y las medidas insustanciales. Tiempo es de exigir y aplicar toda la presión real posible a Israel para que cese el fuego, permita la ayuda y se repliegue, con un bloqueo total a esa nación: diplomático, comercial, financiero y cultural, y un repudio franco a todo país y gobierno que lo provea de fondos, armas, equipo, proyectiles y logística militar.

David Márquez Ayala

Con Córdova, la SCJN se consagra como nefasta

El amparo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a Lorenzo Córdova Vianello es parte del adiós despechado de un grupo que históricamente será inscrito como nefasto. Lo sabían, porque no son inocentes, que la Corte que ellos formaron entrará en el recuento como discriminadora. Pero no todas las cortes han sido iguales. Hace 92 años, la Cπorte otorgó un amparo a José Revueltas, Federico Camps Trujillo y Manuel Rodríguez al negar la procedencia de sedición y ultraje al presidente Pascual Ortiz Rubio en una manifestación comunista. Celebraban la victoria del pueblo ruso con todas las protestas al gobierno mexicano. El ministro Salvador Urbina de aquella época le dio vueltas al asunto y los amparó al negar los delitos. Los otros cuatro ministros lo apoyaron para configurar la ejecutoria número 14. En la sensibilidad de un jurista, no es lo mismo discriminar indígenas, que celebrar, aunque sea con acusaciones a un gobierno, los grandes triunfos de un pueblo.

Tere Gil

Reforma electoral, una oportunidad

Sin duda, es necesaria la reforma electoral impulsada por la Presidenta de la República, la que encontrará partidarios y opositores empezando por los partidos políticos, sobre todo cuando se plantee la reducción de las escandalosas prerrogativas que hoy perciben (más de 7 mil millones) y la eliminación o reducción de las candidaturas plurinominales.

Es importante que dicha reforma se ponga a consideración de toda la población y que no sólo se escuche en los foros que se realizarán, sino que se tome en cuenta lo que ahí se proponga.

Puede haber hoy la oportunidad de que los actores principales sean las organizaciones populares y demás sectores, y no sólo los partidos como únicos beneficiarios, a los que habrá que quitar el monopolio de las candidaturas y dar facilidad y apertura total a las independientes, con los mismos recursos para estar en igualdad de circunstancias.

Asimismo, recortar los tiempos para solicitar el registro de nuevos partidos, otorgar recursos a las nuevas agrupaciones políticas nacionales y que puedan participar por sí mismas en los procesos electorales, y conceder un porcentaje de plurinominales a independientes que hayan obtenido mayor porcentaje de votación.