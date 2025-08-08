Viernes 8 de agosto de 2025, p. 23
Washington. El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, aumentó ayer de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por
información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien, sin presentar pruebas, acusó de colaborar con organizaciones de narcotráfico, en lo que la república bolivariana calificó de
burda operación de propaganda.
(Maduro) es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional, acusó la fiscal general, Pam Bondi, en un video subido a su cuenta de la red social X.
Bondi aseguró, sin ofrecer evidencias, que el mandatario venezolano utiliza “organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cártel de) Sinaloa y el cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.
Caracas no tardó en reaccionar. “La patética ‘recompensa’ de Pamela Bondi es la cortina de humo más ridícula que hemos visto”, declaró el canciller venezolano Yván Gil en un mensaje en Telegram.
Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela, dijo Gil.
La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política, agregó.
En febrero, el Departamento de Estado de Estados Unidos designó formalmente al grupo criminal venezolano Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera, junto con la MS-13 y varios cárteles mexicanos.