Afp y Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 23

Washington. El gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, aumentó ayer de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien, sin presentar pruebas, acusó de colaborar con organizaciones de narcotráfico, en lo que la república bolivariana calificó de burda operación de propaganda .

(Maduro) es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo y una amenaza para nuestra seguridad nacional , acusó la fiscal general, Pam Bondi, en un video subido a su cuenta de la red social X.

Bondi aseguró, sin ofrecer evidencias, que el mandatario venezolano utiliza “organizaciones terroristas extranjeras como el Tren de Aragua, (el cártel de) Sinaloa y el cártel de los Soles para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.