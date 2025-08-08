Viernes 8 de agosto de 2025, p. 23
Bogotá. El presidente colombiano, Gustavo Petro, desconoció la soberanía de Perú sobre la isla fluvial Santa Rosa, en el río Amazonas, y a las autoridades de facto impuestas en la zona, y advirtió ayer al gobierno peruano estar dispuesto a interponer una demanda internacional en caso de que no logren decidir a qué país pertenece la isla que surgió en la frontera común.
“Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”, afirmó el mandatario en un discurso en Leticia, capital del departamento de Amazonas.
La controversia se desató el pasado 3 de julio, cuando el Congreso peruano aprobó la Ley número 32.403, que creó el distrito de Santa Rosa de Loreto en la isla del mismo nombre.
Según la declaración oficial de Petro en la que fija la postura de Colombia, la isla de Santa Rosa, junto con otras formaciones fluviales surgidas después del único acuerdo binacional de asignación de islas entre ambos países –firmado en 1929–, no ha sido asignada ni a Colombia ni a Perú. Por lo que la creación del distrito de Santa Rosa de Loreto por el Congreso peruano es considerada un acto unilateral que desconoce los instrumentos jurídicos binacionales, informó El Espectador.
Petro rechazó la exigencia de registro a embarcaciones en ese territorio por considerarla contraria al principio de libre navegabilidad por el Amazonas, contemplado en el Acta Adicional del Protocolo de Río de Janeiro de 1934.
Señaló que el diferendo debe resolverse por la vía diplomática, reactivando la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana, por lo que su gobierno recibió con beneplácito la invitación de Perú para participar en dicha instancia el 11 y 12 de septiembre en Lima.
El canciller peruano, Elmer Schialer, dijo que recomendó a la presidenta de facto Dina Boluarte dejar que la diplomacia resuelva.
Santa Rosa es una pequeña isla de más de 27 kilómetros cuadrados en medio del río Amazonas, surgida a mitad del siglo pasado, en la que viven unas 3 mil personas en más de 10 aldeas.
Petro acusó el martes a Perú de copar ese territorio e incumplir el tratado bilateral firmado en 1934 entre ambos países con el que se puso fin a una guerra librada entre 1932 y 1933 por los límites fronterizos. Sin embargo, las autoridades peruanas sostienen que siempre fue territorio de Perú porque es parte de una isla más grande llamada Chinería, asignada a ese país por una comisión demarcadora binacional en 1922.
En tanto, un avión militar colombiano fue visto ayer alrededor de las 4:15 pm sobrevolando el distrito peruano de Santa Rosa de Loreto, reportaron medios locales.
