Viernes 8 de agosto de 2025, p. 23

Buenos Aires., Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura (...). Y no lo hacen porque les guste , dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante una misa en la Iglesia de San Cayetano.

Habló de injusticia social en una homilía que impactó a miles de fieles y organizaciones que llegaron este jueves frente a la Iglesia de San Cayetano, el santo del trabajo, que se conmemora todos los años.

El sacerdote expresó se preocupación porque los ancianos siguen esperando una jubilación digna , al aludir al veto del presidente argentino, Javier Milei, a la ley que dispone un aumento a las jubilaciones.

García Cuerva pidió recapacitar para salir de las descalificaciones y del odio, ponernos de pie, y animarnos a dar el paso hacia la reconciliación entre los argentinos porque sólo desde allí podremos gestar una sociedad más humana .

Se refirió a la necesidad de consensos, y para hacer de Argentina una casa de encuentro y de trabajo, que podamos dialogar, que podamos encontrarnos para buscar soluciones a los problemas que aquejan a nuestro pueblo revalorizando el trabajo, tomando palabras del papa Francisco: lo que te da dignidad es ganar el pan, y si nosotros no damos a nuestra gente, a nuestros hombres y a nuestras mujeres, la capacidad de ganar el pan, esto es una injusticia social .

Marchan a la Plaza de Mayo

A la basílica de San Cayetano, ubicada en el municipio de Liniers en el conurbano bonaerense, llegaron también miles de manifestantes encabezados por dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre los que destacaba Hugo Moyano, los de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y organizaciones sociales que luego marcharon hacia la Plaza de Mayo, donde convergieron una gran cantidad de organizaciones sociales y políticas.