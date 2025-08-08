No podemos desentendernos de los que sufren
Peregrinación por el día de San Cayetano pasa a protesta
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 23
Buenos Aires.,
Somos custodios y guardianes de los más pobres, de los más débiles, de los ancianos que siguen esperando una jubilación digna. Somos custodios de los discapacitados y de todos los enfermos. No podemos desentendernos de los que sufren, de los que revuelven los tachos de basura (...). Y no lo hacen porque les guste, dijo el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, durante una misa en la Iglesia de San Cayetano.
Habló de
injusticia social en una homilía que impactó a miles de fieles y organizaciones que llegaron este jueves frente a la Iglesia de San Cayetano, el santo del trabajo, que se conmemora todos los años.
El sacerdote expresó se preocupación porque
los ancianos siguen
esperando una jubilación digna, al aludir al veto del presidente argentino, Javier Milei, a la ley que dispone un aumento a las jubilaciones.
García Cuerva pidió
recapacitar para salir de las descalificaciones
y del odio, ponernos de pie, y animarnos a dar el paso hacia la reconciliación entre los argentinos porque
sólo desde allí podremos gestar una sociedad más humana.
Se refirió a la necesidad de consensos, y para
hacer de Argentina una casa de encuentro y de trabajo, que podamos dialogar, que podamos encontrarnos para buscar soluciones a los problemas que aquejan a nuestro pueblo revalorizando el trabajo, tomando palabras del papa Francisco:
lo que te da dignidad es ganar el pan, y si nosotros no damos a nuestra gente, a nuestros hombres y a nuestras mujeres, la capacidad de ganar el pan, esto es una injusticia social.
Marchan a la Plaza de Mayo
A la basílica de San Cayetano, ubicada en el municipio de Liniers en el conurbano bonaerense, llegaron también miles de manifestantes encabezados por dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), entre los que destacaba Hugo Moyano, los de las dos Centrales de Trabajadores Argentinos (CTA) y organizaciones sociales que luego marcharon hacia la Plaza de Mayo, donde convergieron una gran cantidad de organizaciones sociales y políticas.
Hubo momentos tensos cuando se desplegaron unos 2 mil uniformados de distintas fuerzas de seguridad, en los puntos de entrada desde el sur y el oeste de esta capital, que no pudieron impedir la marcha.
Como representantes de las demandas sociales, no podemos resignarnos a ver cómo crecen la desigualdad, la precarización y la fragmentación del tejido productivo y social de nuestro país, aumentando la inequidad social, se leyó en un documento, y se añadió que el
trabajo no es un privilegio, es un derecho, es pilar de la dignidad humana y ordenador social, como fuente de derechos.
Además, se criticó
la deserción y desmantelamiento de áreas sensibles y estratégicas al interés de toda la sociedad, como el Hospital Garrahan, la atención de la discapacidad, el Inta (Instituto Nacional de Tecnología Agraria), Vialidad Nacional, Conicet, el Instituto Nacional del Cáncer y otros, son acciones irresponsables e insostenibles.
Se advirtió que
el ajuste económico no debe basarse en la destrucción del empleo o en el deterioro de su calidad, reafirmando:
no avalamos políticas que recorten derechos laborales, que le pongan cepo a las paritarias libres o que desmantelen el Estado en nombre de una supuesta eficiencia.
Las banderas de todos los sindicatos y organizaciones presentes en el acto daban cuenta de la unidad, pero también hubo demandas para que la CGT decida un paro nacional, y consignas fuertes como una que encabezó varias marchas:
Milei es el hambre.
La nota completa puede consultarse en http://bit.ly/4fplodf.