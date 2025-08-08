Reuters

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 22

Santiago. Los niños y adolescentes indígenas en América Latina siguen siendo víctimas de desigualdades en áreas como salud, nutrición y educación, pese a que la región logró avances en las últimas décadas, reportaron ayer el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según datos del Banco Mundial citados por el Filac y Unicef, cerca de 80 por ciento de la población indígena de la región se concentra en México, Guatemala, Perú y Bolivia.

Detalles de los reportes

Los niños y adolescentes indígenas registran las cifras de pobreza más altas de la región. En 2020, nueve de cada 10 niñas, niños y adolescentes mexicanos que hablan una lengua indígena estaban en condición de pobreza, de los cuales cinco vivían en situación de pobreza extrema , detalló el análisis.

En el área sanitaria, constata que la mortalidad materna e infantil (menores de un año) es más elevada en la población indígena que en la no indígena y que permanecen las barreras de acceso cultural y geográfico a los servicios de salud.