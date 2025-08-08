Viernes 8 de agosto de 2025, p. 22
Puerto Princípe., Laurent Saint-Cyr, empresario adinerado del sector privado, asumió ayer la titularidad del consejo presidencial de transición de Haití, encargado de restaurar el orden en el atribulado país.
Horas antes de la toma de posesión, una poderosa federación de pandillas amenazó con derrocar al gobierno y denunció a los oligarcas de esa nación.
Durante una ceremonia en la Villa d’Accueil, sede del gobierno en Puerto Príncipe, y la que asistieron embajadores de varios países, Saint-Cyr sostuvo que
no es momento para discursos bonitos. Es momento de actuar, al tiempo de alertar que el
país está atravesando una de las mayores crisis de toda su historia.
El empresario, quien se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio Estadunidense en Haití y de la Cámara de Comercio e Industria del país, expuso que
los desafíos que enfrentamos están ciertamente vinculados a la inseguridad, pero también son el resultado de nuestra falta de coraje, falta de visión y nuestra irresponsabilidad.
Mientras docenas de haitianos con camisetas blancas y carteles con la imagen de Saint-Cyr se reunieron fuera de la oficina del consejo en su apoyo, un video en redes sociales mostró al cabecilla de la pandilla Viv Ansanm, Jimmy Chérizier (mejor conocido como Barbecue) en el que advirtió a los residentes que dieran paso libre a su grupo armado a través de varios vecindarios para llegar a la oficina del consejo.
Pueblo de Haití, cuídense y ayúdennos en la batalla para liberar al país, indicó Chérizier, con un chaleco antibalas y un rifle automático colgado al hombro; a su vez, haitianos publicaron advertencias sobre la violencia con la esperanza de que la gente pudiera mantenerse a salvo.
La presidencia de Laurent Saint-Cyr se extenderá hasta el 7 de febrero de 2026, fecha prevista para el fin del mandato del consejo y la investidura de un nuevo presidente electo, aunque no se sabe si las elecciones convocadas para noviembre se celebrarán.
Al menos mil 520 personas fueron asesinadas y más de 600 resultaron heridas desde abril hasta finales de junio en todo Haití; en tanto, más de 60 por ciento de los asesinatos y lesiones ocurrieron durante operaciones de las fuerzas de seguridad contra pandillas, con otro 12 por ciento atribuido a grupos de autodefensa, según la oficina integrada de Naciones Unidas en la nación caribeña.