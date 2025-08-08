Ap, Reuters y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 22

Puerto Princípe., Laurent Saint-Cyr, empresario adinerado del sector privado, asumió ayer la titularidad del consejo presidencial de transición de Haití, encargado de restaurar el orden en el atribulado país.

Horas antes de la toma de posesión, una poderosa federación de pandillas amenazó con derrocar al gobierno y denunció a los oligarcas de esa nación.

Durante una ceremonia en la Villa d’Accueil, sede del gobierno en Puerto Príncipe, y la que asistieron embajadores de varios países, Saint-Cyr sostuvo que no es momento para discursos bonitos. Es momento de actuar , al tiempo de alertar que el país está atravesando una de las mayores crisis de toda su historia .

El empresario, quien se desempeñó como presidente de la Cámara de Comercio Estadunidense en Haití y de la Cámara de Comercio e Industria del país, expuso que los desafíos que enfrentamos están ciertamente vinculados a la inseguridad, pero también son el resultado de nuestra falta de coraje, falta de visión y nuestra irresponsabilidad .

Mientras docenas de haitianos con camisetas blancas y carteles con la imagen de Saint-Cyr se reunieron fuera de la oficina del consejo en su apoyo, un video en redes sociales mostró al cabecilla de la pandilla Viv Ansanm, Jimmy Chérizier (mejor conocido como Barbecue) en el que advirtió a los residentes que dieran paso libre a su grupo armado a través de varios vecindarios para llegar a la oficina del consejo.